Keppel đầu tư vào Việt Nam không phải cho một chu kỳ thị trường, mà cho nhiều thập kỷ phát triển

Saigon Centre, dự án phức hợp hàng đầu của Keppel tại TP.HCM. Ảnh: DNCC

Đồng hành cùng sự trưởng thành của nền kinh tế

Khi Việt Nam bắt đầu mở cửa nền kinh tế vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, rất ít doanh nghiệp quốc tế sẵn sàng đưa ra những cam kết đầu tư dài hạn. Keppel là một trong số ít những tập đoàn lựa chọn hiện diện sớm, với niềm tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực.

Theo ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch bộ phận Bất động sản Keppel Việt Nam, quyết định đầu tư của Keppel chưa bao giờ dựa trên các yếu tố ngắn hạn hay những chu kỳ tăng trưởng nhất thời.

“Chúng tôi không đầu tư vào Việt Nam vì một giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn, mà từ niềm tin vào tiềm năng dài hạn của Việt Nam và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Tầm nhìn dài hạn ấy đến nay vẫn tiếp tục định hướng cho hoạt động kinh doanh của Keppel tại Việt Nam”, ông chia sẻ.

Nhìn lại hành trình gần 40 năm, sự phát triển của Keppel tại Việt Nam cũng phản ánh sự trưởng thành của chính thị trường.

Ông Joseph Low, Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản Keppel Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, khi nền kinh tế bắt đầu hội nhập với quốc tế, nhu cầu lớn nhất là các không gian văn phòng, thương mại và lưu trú đạt chuẩn quốc tế.

Tại Hà Nội, Keppel đã góp phần đáp ứng nhu cầu đó thông qua các dự án như International Centre, Sedona Suites Hanoi và Vietcombank Tower. Những dự án này góp phần hình thành một thế hệ bất động sản thương mại mới, phục vụ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Khi thị trường bước sang giai đoạn tiếp theo với sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và nhu cầu nâng cao chất lượng sống, Keppel mở rộng sự hiện diện tại TP. HCM với hàng loạt dự án nhà ở chất lượng cao như The Estella, Estella Heights, Riviera Point, Khu đô thị CELESTA hay gần đây là Gladia by the Waters.

Theo ông Joseph Low, mỗi giai đoạn phát triển của Việt Nam đều mở ra những nhu cầu mới và cũng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho các nhà phát triển bất động sản.

“Người mua nhà ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi để ở. Họ quan tâm đến môi trường sống, khả năng kết nối, các tiện ích đi kèm, tính bền vững và cả giá trị lâu dài của tài sản. Điều đó đòi hỏi các nhà phát triển phải thay đổi cách tiếp cận trong việc kiến tạo sản phẩm và cộng đồng”, ông nói.

Khi bất động sản không chỉ là xây dựng công trình

Theo Keppel, giá trị của một dự án không nằm ở thời điểm mở bán hay bàn giao, mà ở khả năng duy trì sức hấp dẫn và phục vụ cư dân trong nhiều năm sau đó.

Đó cũng là lý do tập đoàn theo đuổi triết lý phát triển dài hạn xuyên suốt các dự án của mình.

Tại TP. HCM, Saigon Centre là một ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận này. Tổ hợp không chỉ bao gồm khu mua sắm với Takashimaya là khách thuê chủ lực, mà còn tích hợp văn phòng hạng A, mô hình co-working space và căn hộ dịch vụ, tạo nên một hệ sinh thái đáp ứng đồng thời nhu cầu làm việc, mua sắm, lưu trú và kết nối của cộng đồng đô thị hiện đại.

Tương tự, các dự án nhà ở của Keppel được phát triển với tầm nhìn dài hạn về chất lượng sống, cảnh quan và khả năng thích ứng với nhu cầu trong tương lai.

The Estella là dự án nhà ở đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Green Mark Gold của Cục Quản Lý & Xây Dựng Singapore. Ảnh: DNCC.

Một trong những minh chứng sớm nhất cho định hướng phát triển bền vững của Keppel là The Estella.

Ngay từ thời điểm dự án được phát triển, khi khái niệm công trình xanh còn khá mới tại Việt Nam, nhiều giải pháp thân thiện với môi trường đã được tích hợp vào thiết kế và vận hành dự án. Năm 2009, The Estella trở thành dự án nhà ở đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Green Mark Gold của Cục Quản lý và xây dựng Singapore.

“Điều chúng tôi học được sau nhiều năm là những dự án có chất lượng tốt, được quản lý tốt và đặt cư dân làm trung tâm như The Estella sẽ duy trì được sức hấp dẫn rất lâu sau khi hoàn thành. Đó mới là thước đo quan trọng nhất của một dự án bền vững”, ông Joseph Low nhận định.

Từ phát triển bất động sản đến kiến tạo đô thị bền vững

Theo ông Joseph Low, tương lai của các đô thị không chỉ nằm ở các công trình mới, mà còn ở khả năng làm mới và nâng cao hiệu quả của các tài sản hiện hữu.

Đó là lý do Keppel đang thúc đẩy mô hình "Tái tạo đô thị bền vững" (SUR) tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Khác với cách tiếp cận truyền thống vốn tập trung vào việc xây mới, SUR hướng tới việc nâng cấp các công trình hiện hữu thông qua cải tiến công nghệ, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tại Việt Nam, các giải pháp SUR đã được áp dụng tại Saigon Centre, giúp tiết kiệm hơn 40% năng lượng mỗi năm. Năm 2025, khối văn phòng và căn hộ dịch vụ của dự án đạt chứng nhận LEED Platinum, trong khi khu trung tâm thương mại đạt chứng nhận LEED Gold. Đây là hướng đi phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững và lộ trình giảm phát thải của Việt Nam.

Các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên tầng thượng tháp 1 tòa nhà Saigon Centre. Ảnh: DNCC.

Bên cạnh bất động sản, Keppel cũng đang mở rộng các giải pháp hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số của Việt Nam.

Trong lĩnh vực hạ tầng, tập đoàn giới thiệu các giải pháp Energy-as-a-Service nhằm giúp doanh nghiệp và chủ sở hữu tòa nhà nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải carbon và tối ưu chi phí vận hành.

Song song đó, Keppel cũng là một trong những nhà cung cấp trung tâm dữ liệu lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các trung tâm dữ liệu đóng vai trò là hạ tầng nền tảng cho điện toán đám mây, AI và nhiều dịch vụ số khác.

Chương phát triển tiếp theo

Sau gần bốn thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Keppel cho rằng những nền tảng tạo nên sức hấp dẫn của nền kinh tế vẫn đang tiếp tục được củng cố.

Đó là quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển của hạ tầng, quy mô ngày càng lớn của tầng lớp trung lưu và nhu cầu ngày càng cao đối với những môi trường sống và làm việc chất lượng.

Theo ông Joseph Low, điều này không chỉ tạo cơ hội cho các nhà phát triển bất động sản mà còn mở ra dư địa lớn cho những giải pháp liên quan đến đô thị bền vững, hạ tầng xanh và hạ tầng số.

Ông Joseph Low (phải) nhận chứng nhận thành viên VIFC từ ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP. HCM, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. HCM. Ảnh: DNCC.

Cơ hội rộng mở này cũng được thể hiện qua việc Keppel tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC). Thông qua bộ phận bất động sản, Keppel đã trở thành một trong những thành viên sáng lập của VIFC, đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình phát triển lâu dài của Keppel tại Việt Nam.

Dựa trên năng lực quản lý tài sản, Keppel hướng tới kiến tạo các nền tảng đầu tư tiềm năng, qua đó có thể huy động tới 1 tỷ USD cho các cơ hội đầu tư bất động sản tại Việt Nam, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, cơ hội đầu tư và sự tham gia của các đối tác.

“Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Và cũng giống như khi vừa đặt chân vào thị trường Việt Nam, Keppel mong muốn tiếp tục đồng hành cùng quá trình đó bằng những giải pháp có thể tạo ra giá trị lâu dài cho nền kinh tế, cho các đô thị và cho cộng đồng”, ông Joseph Low chia sẻ.

Sau gần bốn thập kỷ phát triển cùng Việt Nam, câu chuyện của Keppel không còn chỉ là câu chuyện của một nhà phát triển bất động sản. Đó là hành trình của một doanh nghiệp đang tìm cách đóng góp vào quá trình kiến tạo những đô thị hiệu quả hơn, bền vững hơn và sẵn sàng hơn cho tương lai.

Trước mắt, Keppel đang sẵn sàng cho một chương phát triển đầy bứt phá tại Hà Nội, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn tăng trưởng mới.