Kéo trụ, thanh khoản vẫn rất thấp

VIC và VHM tạo toàn bộ điểm số cho VN-Index sáng nay, số còn lại chỉ đù bù đắp lẫn nhau.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chỉ đạt gần 3.452 tỷ đồng không tính thỏa thuận, tương đương phiên sáng cuối tuần trước và ở mức cực thấp so với trung bình: Trong 3 tháng gần nhất chỉ có 2 phiên sáng sàn này khớp lệnh dưới ngưỡng 4.000 tỷ.

VN-Index chốt phiên tăng 0,48% (+8,34 điểm) nhưng toàn bộ mức tăng này có sức mạnh của VIC tăng 1,98% và VHM tăng 1,13%. Rổ VN30 cũng đang có 12 mã xanh và 14 mã đỏ, khá cân bằng, chỉ số tăng 0,36% nhưng ngoài hai trụ này, các mã khác gần như bù lại cho nhau.

Ngoài VIC và VHM, vài blue-chips khác đáng kể là MCH tăng 3,47%, LPB tăng 3,59%, còn lại tăng kém. Phía giảm cũng chỉ duy nhất VIB mất 1,07% là mạnh. Như vậy nhóm blue-chips có thể coi là cân bằng và dao động hẹp. Thanh khoản nhóm này cũng tăng 20% so với phiên trước nhưng con số tuyệt đối vẫn rất thấp, đạt 1.854 tỷ đồng khớp lệnh.

Điểm đáng lưu ý là rổ VN30 đã chiếm 53,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay, mức thị phần cao 9 phiên sáng trở lại đây. Điều này đồng nghĩa với giao dịch cực nhỏ và giảm mạnh ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Điều này phản ánh sự chán nản của nhà đầu tư và ngại rủi ro với các biến động ngắn hạn. Khi không nhìn thấy cơ hội rõ ràng, nhà đầu cơ thường chấp nhận đứng ngoài quan sát, kết quả là thanh khoản rất thấp. Những phiên tuần trước mức thanh khoản sụt giảm có yếu tố quan trọng từ nhóm VN30, trong khi các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn khá sôi động, thể hiện ở tỷ trọng thanh khoản hơn một nửa toàn sàn. Đến sáng nay dấu hiệu chán nản ở các nhóm này đã xuất hiện.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Độ rộng VN-Index kết phiên sáng ghi nhận 115 mã xanh và 176 mã đỏ và sau 30 phút đầu tiên, sắc đỏ luôn áp đảo. Dòng tiền quá yếu khiến rất ít cổ phiếu được nâng đỡ giá thực sự. Trong 115 mã xanh chỉ có 41 mã tăng hơn 1%, thậm chí chỉ 9 mã trong số này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên và 7 mã khác khớp quanh 1 tỷ đồng. VIC, VHM, LPB, MCH thậm chí chiếm gần hết tổng thanh khoản của các mã mạnh nhất này (xấp xỉ 58%).

Những cổ phiếu midcap đáng chú ý khác là NKG tăng 1,21% với 61,6 tỷ, FRT tăng 2,38% với 55,8 tỷ, DBC tăng 2,49% với 47,9 tỷ, DGW tăng 1,77% với 20,5 tỷ, HDG tăng 1,52% với 18,7 tỷ.

Ở phía giảm, tình thế tệ hơn chủ yếu do lực mua quá kém chứ không phải bán mạnh. Trong 176 mã đỏ có 74 mã giảm quá 1%, một nửa đạt thanh khoản trên 1 tỷ đồng. Không mã nào giao dịch tới cỡ trăm tỷ, lớn nhất là TPB khớp 55,2 tỷ, giá giảm 1,16%; DXG khớp 51,8 tỷ, giá giảm 1,35%; KDH khớp 44,3 tỷ, giá giảm 1,27%; GMD khớp 38,9 tỷ, giá giảm 2,91%. Tính chung giao dịch của 74 mã yếu nhất này chỉ chiếm 13,1% giá trị khớp lệnh sàn HoSE, cho thấy sức ép từ bên bán rất nhỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng đang giao dịch rất chậm, vị thế ròng khoảng -97,3 tỷ đồng do mua bán khá cân bằng. Mua ròng tốt nhất chỉ có VIC +71,6 tỷ, VNM +19,3 tỷ, MSN +18,5 tỷ. Bán nhiều nhất là FPT -84 tỷ, BID -22 tỷ, VPL -17,4 tỷ.

Khả năng giằng co và dao động nhỏ của cổ phiếu đang phản ánh sự cân bằng tạm thời về cung cầu trong trong thái không có thông tin kích thích đủ mạnh. Nhà đầu tư không lo sợ về giá giảm nên bán ít nhưng cũng không tìm thấy kỳ vọng nào để mua nhiều hơn. Kiểu giao dịch này phù hợp với giai đoạn đi ngang tích lũy.