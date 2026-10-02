Kéo người yêu vào tù vì ma túy

Hai bị cáo Anh và Tuyết tại tòa.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Hồ Quang Anh (2003, trú xã Quỳnh Sơn, Nghệ An) và Lô Thị Ánh Tuyết (2009, trú xã Sơn Lâm, Nghệ An) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, Hồ Quang Anh có mối quan hệ thân quen với Nhữ Sỹ Hiền (1995, trú xã Quỳnh Sơn). Ngày 2-9-2025, trong lúc ngồi uống rượu tại nhà Hiền thì Hiền thuê Hồ Quang Anh vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra TP Hà Nội để giao cho khách và sẽ trả tiền công theo từng chuyến. Do cần tiền tiêu xài nên Hồ Quang Anh đồng ý.

Một tuần sau, Anh nhận được chỉ đạo của Hiền “chuẩn bị đi nhận 3 kiện hàng” từ Hà Nội gửi về, tiền công là 10 triệu đồng. Hôm sau, Anh chở theo bạn gái là Tuyết đi nhận ma túy tại khu vực đường mòn thuộc xã Sơn Lâm. Sau khi về nhà, Anh cùng bạn gái mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có nhiều hộp chứa ma túy. Lúc này, Tuyết không ngăn cản người yêu mà giúp Anh đóng gói, cất giấu ma túy.

Sau đó, theo chỉ đạo của Hiền, Hồ Quang Anh xuống TP Vinh (cũ) để xem xét tình hình và chuẩn bị cho việc đưa ma túy ra Hà Nội. Sáng 12-9-2025, Anh liên lạc với Tuyết nói đóng gói ma túy vào thùng xốp rồi gửi xe khách xuống TP Vinh (cũ). Tuyết làm theo lời người yêu dặn. Tuy nhiên, tối cùng ngày, khi Anh đi nhận ma túy thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật là hơn 3,7 kg ma túy.

Từ lời khai của Anh, cơ quan Công an tiến hành bắt giữ Lô Thị Ánh Tuyết về hành vi: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tại thời điểm phạm tội, Tuyết là người chưa thành niên (16 tuổi 15 ngày) và đang mang thai người con chung với Anh.

Tại phiên tòa ngày 29-9-2026, bị cáo Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Anh khai nhận, quen biết Tuyết từ trước và Anh đi làm công ty. Do hám lợi khoản tiền 10 triệu đồng nên khi Hiền ngỏ ý thuê vận chuyện ma túy thì Anh đã đồng ý. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi của mình, đồng thời xin tòa xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về với gia đình. Còn bị cáo Lô Thị Ánh Tuyết khai do nhận thức pháp luật còn hạn chế, ngoài ra, Tuyết tin tưởng người yêu nên đã cùng thực hiện việc vận chuyển ma túy.

HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy tham gia vận chuyển lớn nên cần có mức án nghiêm minh để răn đe. Trong vụ án này, bị cáo Anh đóng vai trò chính, bị cáo Tuyết là đồng phạm giúp sức, làm theo sự hướng dẫn của bị cáo Anh; ngoài ra bị cáo Lô Thị Ánh Tuyết phạm tội khi là người chưa thành niên, nhận thức pháp luật hạn chế.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Anh tù chung thân, bị cáo Lô Thị Ánh Tuyết 13 năm tù cùng về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối với Nhữ Sỹ Hiền theo Anh khai là người thuê bị cáo vận chuyển ma túy, hiện Hiền đã xuất cảnh đi nước ngoài. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu có liên quan đến Hiền để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.