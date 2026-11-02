Kéo giảm tội phạm là mục tiêu nhân văn

Chỉ tiêu mỗi năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 24/8/2026, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về PCTP và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Nghị quyết gồm 8 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027.

Theo đó, về công tác PCTP và vi phạm pháp luật, nghị quyết đề ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về TTXH; bảo đảm việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng thời hạn theo quy định pháp luật đạt 100%; tỉ lệ (TL) điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt hơn 75%; TL điều tra, khám phá đối với tội phạm rất nghiêm trọng đạt hơn 90%; TL điều tra, khám phá đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%; bảo đảm 100% các vụ việc đã xác định có dấu hiệu tội phạm đều phải được khởi tố vụ án để điều tra theo quy định PL.

Đó là chỉ tiêu rất nhân văn, đặc biệt về tội phạm TTXH. Trước đó, ngày 14/01/2026, tại Hội nghị triển khai công tác Cảnh sát điều tra năm 2026, Bộ CA đã báo cáo công tác đấu tranh PCTP. Theo đó, năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng hiệu quả hơn; tội phạm về TTXH giảm sâu đến 26,46%. Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ CA - chỉ đạo: Tập trung cao độ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu, pháp lệnh. Triệt xóa các băng, ổ, nhóm tội phạm, nhất là núp bóng doanh nghiệp; bảo đảm 100% băng nhóm phải được nhận diện, phát hiện, quản lý, triệt xóa ngay, xử lý kiên quyết, triệt để các băng, nhóm có dấu hiệu hoạt động tội phạm...

Cảnh sát Giao thông - Công an TPHCM theo dõi hoạt động giao thông qua camera giám sát Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng yêu cầu tập trung cao độ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố. Ưu tiên cao với giảm cầu ma túy (MT) và thực hiện các mục tiêu xã, tỉnh không MT. Tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo. Phấn đấu kéo giảm 10% tội phạm về TTXH, bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra về điều tra, khám phá tội phạm, bắt đối tượng truy nã, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Chỉ tiêu kéo giảm 10% tội phạm về TTXH cũng là mục tiêu phấn đấu của lực lượng CA trong năm 2026. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu của Bộ CA, TPHCM đang làm rất tốt công tác này trong những tháng cuối của năm 2026.

TPHCM: Người dân đi sớm về khuya không còn lo lắng

"Tình hình an ninh, TTXH tại TPHCM đã chuyển biến tích cực so với khoảng 10 năm trước. Trước đây, người dân ra đường thường lo ngại cướp giật, giật đồ, tội phạm đường phố và các nhóm côn đồ hoạt động manh động. Nay hoàn toàn khác, người dân đi sớm về khuya cũng không còn sợ hãi, lo lắng" là phát biểu của Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ CA - khi tiếp xúc với cử tri các phường: Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông vào sáng 28/9/2026 cùng Tổ đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (Đơn vị bầu cử số 9). Cũng theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Đội 363 (lực lượng tuần tra, kiểm soát trước đây của Công an TPHCM - CATP) hiện không còn nhiều việc do công tác kiểm soát, phòng ngừa được triển khai từ sớm, từ xa, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Trước đó, ngày 10/6/2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Bộ CA - đã chủ trì buổi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác CA 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình CA địa phương 2 cấp đối với CATP. Theo đoàn, CATP đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ CA và TPHCM; chủ động nắm tình hình, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng trên địa bàn.

Theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, công tác đấu tranh PCTP của CATP đi vào chiều sâu; nhiều biện pháp, giải pháp đã được triển khai hiệu quả. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, tội phạm về TTXH giảm so với cùng kỳ, nhiều vụ án được khám phá chỉ sau vài giờ gây án; tội phạm đường phố giảm rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều đường dây MT, hàng giả... quy mô lớn đã được đấu tranh triệt phá.

3 đối tượng xô xát do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông bị bắt giữ ngày 25/10

Đặc biệt, CATP đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo như phân công cán bộ phụ trách địa bàn theo phương châm "6 rõ”; phát động cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, chuyển hóa các điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), hướng tới xây dựng TPHCM không MT vào năm 2030. Nhiều mô hình phòng ngừa tội phạm và ứng dụng công nghệ đã phát huy hiệu quả như: Tổ tuần tra kiểm soát ANTT (363); Tổ công tác 3 trong 1, SOS An ninh trật tự, Kỹ năng số vào đời, Tổng đài viên AI.

Thực tế rất lạc quan, 6 tháng đầu năm 2026 nhiều địa bàn phường, xã ở TPHCM có TL tội phạm giảm sâu, như P. Phú Nhuận kéo giảm 37,5% tội phạm, tiếp tục giữ vững mục tiêu không MT, được UBND TPHCM công nhận đạt chuẩn "Phường không ma túy". UBND TPHCM đã phê duyệt 15 phường, xã không MT.

Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc CATP - cho biết, trong 6 tháng đầu năm, CATP đã triển khai 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đồng thời thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm làm trong sạch địa bàn, tạo nền tảng thực hiện đề án xây dựng TPHCM không MT đến năm 2030.

Theo báo cáo của Công an TP. Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2026, tình hình tội phạm về TTXH trên địa bàn thủ đô đã được kiềm chế hiệu quả, giảm 22,9% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý III ghi nhận mức giảm 21,7%; TL tội phạm trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh đến 23%, vượt hơn gấp đôi so với chỉ tiêu Bộ CA đề ra. Lực lượng CA đã tập trung khám phá nhiều chuyên án lớn, đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, kinh tế, MT và môi trường.

"Làm sao khi đi ra ngoài đường, người dân không sợ gì cả”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất vui với TL tội phạm giảm đến 23% khi phát biểu: "Tôi rất ấn tượng với tỉ lệ này, khi ngành CA đề ra mục tiêu kéo giảm 10% tội phạm về TTXH nhưng đạt đến 23%. Đây là nỗ lực rất lớn của lực lượng CA. Thành tích của CA, cảnh sát không phải là phá bao nhiêu vụ án, bắt bao nhiêu đối tượng, mà làm sao kéo giảm tội phạm, ngăn chặn, xóa bỏ những điều kiện làm nảy sinh tội phạm. Đây chính là sự nhân văn, để làm sao XD một xã hội kỷ cương, lành mạnh; làm sao khi đi ra ngoài đường người dân không cảnh giác lẫn nhau, không sợ gì cả; để phụ nữ được ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp, không sợ cướp giật".

Mục tiêu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đang dần trở thành hiện thực ở TPHCM. Người dân không còn nỗi lo bị cướp, cướp giật khi lưu thông trên đường và loại tội phạm này đã giảm rõ rệt với sự quyết tâm của CATP.

Những năm gần đây, lực lượng CATP đã không ngừng nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm trấn áp tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm đường phố như cướp, cướp giật tài sản (TS). Với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, các đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Không chỉ dừng lại ở việc phòng ngừa, lực lượng CATP còn thể hiện sự nhanh nhạy, chuyên nghiệp trong công tác điều tra, truy xét. Nhiều vụ cướp, cướp giật TS đã được khám phá trong thời gian ngắn, các đối tượng gây án nhanh chóng bị bắt giữ, TS được thu hồi, trao trả cho bị hại.

Những kết quả đó không chỉ thể hiện năng lực nghiệp vụ mà còn khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để các đối tượng có cơ hội lộng hành.

Không chỉ sắc bén trên mặt trận bảo đảm ANTT, CATP ngày càng thể hiện rõ nét vai trò tham mưu chiến lược, đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho TPHCM.

Tiên phong chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh Lực lượng Công an TPHCM đã tiên phong trong chuyển đổi số và XD đô thị thông minh thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, phát triển hệ thống camera AI cùng các giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đặc biệt từ đầu năm đến hết tháng 4/2026, thông qua hệ thống gần 2.000 camera, lực lượng Cảnh sát Giao thông - Công an TPHCM đã phát hiện khoảng 122.500 trường hợp vi phạm. Không chỉ tạo đột phá trong công tác quản lý, hệ thống camera AI còn tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Tại các giao lộ trọng điểm ở trung tâm TPHCM như: Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur, dù không có lực lượng chức năng đứng chốt, người dân vẫn tự giác chấp hành tín hiệu đèn, dừng xe đúng vạch. Sự thay đổi này phản ánh rõ hiệu ứng từ hệ thống giám sát 24/7. Sự hiện diện của hệ thống "mắt thần" không chỉ mang tính răn đe mà còn từng bước hình thành tâm lý tự giác chấp hành pháp luật. Khi hành vi được giám sát thường xuyên, người tham gia GT dần điều chỉnh thói quen, hướng tới XD ý thức bền vững. Điều này phù hợp với mục tiêu cốt lõi của công tác bảo đảm trật tự, an toàn GT: Không phải xử phạt nhiều hơn, mà là giảm vi phạm, giảm tai nạn, XD môi trường GT an toàn, văn minh, tức đề cao công tác phòng, chống các hành vi vi phạm GT. Hệ thống này còn góp phần rất lớn trong công tác PCTP đường phố, tội phạm các loại, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phá án.