Kéo gần khoảng cách hành chính

Việc thành lập điểm tiếp nhận thủ tục hành chính cấp sở, ban ngành thành phố tại phường Tam Kỳ đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khu vực nam Đà Nẵng. Ảnh: PHAN VINH

Từ việc giảm quãng đường hơn 70km đến khả năng hướng dẫn, số hóa, luân chuyển hồ sơ tại địa bàn, mô hình cho thấy thuận tiện bước đầu, đồng thời đặt ra yêu cầu mở rộng danh mục, tăng thông tin và giữ quy trình liên thông ổn định.

Bớt chặng đường xa

Đọc thông tin trên báo về việc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ tiếp nhận thủ tục thuộc thẩm quyền các sở, ban, ngành thành phố, đại diện Công ty TNHH TMDV Thiện Tâm tìm đến làm thủ tục công nhận kết quả thăm dò khoáng sản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đây, với hồ sơ chuyên ngành này, doanh nghiệp ở phía nam thành phố phải đi hơn 70km ra khu vực trung tâm để nộp và hoàn thiện hồ sơ. Nay giấy tờ được kiểm tra, hướng dẫn, số hóa tại Tam Kỳ trước khi chuyển đến cơ quan chuyên môn.

Thuận lợi là doanh nghiệp giảm được chặng đường đi xa. Thành phần hồ sơ được kiểm tra tại quầy, nội dung còn thiếu được hướng dẫn rồi chuyển đến Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy trình.

Đại diện Công ty TNHH TMDV Thiện Tâm cho biết, cách làm này giúp đơn vị chủ động hơn về thời gian, nhất là với thủ tục khoáng sản cần nhiều giấy tờ và có thể phát sinh yêu cầu bổ sung.

Ông Phạm Vũ Hòa (phường Tam Kỳ) tìm đến trung tâm sau khi đọc thông tin trên thông báo trực tuyến. Ông cần cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Chưa quen thao tác số, ông được cán bộ hướng dẫn khai thông tin, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Nhờ hướng dẫn trực tiếp, ông hoàn thành thủ tục tại địa bàn, đỡ mất thời gian tự dò hoặc đi xa hỏi cách thực hiện.

Từ ngày 1 đến 23/9, điểm Tam Kỳ ghi nhận 24 lượt hồ sơ, thủ tục liên quan đến 6 cơ quan gồm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Trong đó, 5 hồ sơ được tiếp nhận, luân chuyển đến cơ quan chuyên môn, chi phí do UBND thành phố chi trả. Các trường hợp còn lại được hướng dẫn trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Nhâm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ cho biết, thủ tục phát sinh tập trung vào đăng ký, thay đổi hoạt động kinh doanh, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, khoáng sản, y tế và đầu tư. Đến ngày 23/9, trung tâm chưa ghi nhận hồ sơ quá hạn, chưa có trường hợp phải chuyển nhiều lần hoặc người dân, doanh nghiệp phải ra trung tâm thành phố hoàn tất thủ tục.

“Qua những tuần đầu, lượng người dân và doanh nghiệp biết đến điểm tiếp nhận đã tăng nhưng vẫn còn ít. Mô hình mới nên nhiều người chưa nắm đầy đủ danh mục thủ tục và cách thực hiện. Trung tâm sẽ tiếp tục thông tin, rà soát nhu cầu, phối hợp với các sở, ban, ngành trong tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ. Khi người dân biết rõ thủ tục nào có thể làm tại Tam Kỳ và được hướng dẫn từ đầu, hiệu quả sẽ rõ hơn”, ông Nhâm nói.

Đối với những thủ tục đơn giản, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: PHAN VINH

Tạo thuận lợi từ cơ sở

Việc bố trí điểm tiếp nhận thủ tục cấp sở tại Tam Kỳ xuất phát từ nhu cầu sau hợp nhất. Với người dân, doanh nghiệp phía nam, quãng đường đến trung tâm hành chính dài hàng chục cây số, khiến thủ tục trực tiếp mất thêm thời gian. Khi một phần thủ tục đưa về Tam Kỳ, khoảng cách được rút ngắn từ khâu tiếp nhận, còn việc giải quyết chuyên môn vẫn do các sở, ban, ngành thực hiện theo thẩm quyền.

Từ ngày 1/9, điểm Tam Kỳ triển khai 215 thủ tục. Theo lộ trình, ngày 1/1/2027 sẽ bổ sung 171 thủ tục, nâng tổng số lên 386 thủ tục thuộc thẩm quyền các sở, ban, ngành. Phạm vi phục vụ sẽ rộng hơn, kéo theo yêu cầu danh mục sát nhu cầu thực tế và quy trình liên thông ổn định khi lượng hồ sơ tăng.

Lượng hồ sơ sau gần một tháng còn khiêm tốn cho thấy cần tiếp tục thông tin rộng rãi, chi tiết hơn. Người dân phải biết thủ tục nào được tiếp nhận tại Tam Kỳ, thủ tục nào thực hiện trực tuyến, hồ sơ cần chuẩn bị gì và sau khi tiếp nhận sẽ chuyển đến đâu. Với doanh nghiệp, thông tin giúp chuẩn bị chủ động hơn, giảm bổ sung và những chuyến đi không cần thiết.

Theo ông Bùi Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, phường yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng cường công khai thủ tục, hướng dẫn và tư vấn từ đầu. Cán bộ chuyên môn phối hợp với cơ quan liên quan để hồ sơ được chuyển đúng nơi, người dân nắm tiến độ và trường hợp bổ sung được thông báo kịp thời.

Phường Tam Kỳ được thành phố giao làm điểm tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở, ban, ngành đối với khu vực phía nam. Người dân và doanh nghiệp có thêm điểm tiếp cận gần hơn, được hướng dẫn rõ từ đầu và thuận lợi hơn khi thực hiện hồ sơ. Phường yêu cầu trung tâm công khai thủ tục, tăng cường tư vấn, hỗ trợ và phối hợp để quá trình tiếp nhận, xử lý thông suốt.

Thời gian tới, khi số lượng thủ tục tăng, nhân lực, khả năng hướng dẫn và phối hợp chuyên môn phải được chuẩn bị tương ứng. Hồ sơ đầu tiên giúp địa phương nhận diện nhóm thủ tục phát sinh, cách người dân tiếp cận dịch vụ công và khâu cần điều chỉnh, làm cơ sở để điểm tiếp nhận vận hành ổn định hơn khi phạm vi mở rộng.

“Khoảng cách địa lý được rút ngắn sẽ có ý nghĩa hơn khi người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục được hướng dẫn cụ thể, nắm rõ hồ sơ cần chuẩn bị và biết quy trình giải quyết. Phường tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, bảo đảm nhân lực và tăng thông tin để điểm tiếp nhận giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính”, ông Công chia sẻ.