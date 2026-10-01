Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30.9 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.10 đến hết ngày 31.12.2026.

Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số loại xăng động cơ và nguyên liệu pha chế xăng tiếp tục được giảm từ 10% xuống 0%. Ảnh: Tuấn Đông

Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số loại xăng động cơ và nguyên liệu pha chế xăng tiếp tục được giảm từ 10% xuống 0%. Với dầu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine, mức thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được duy trì từ 7% xuống 0%. Một số nguyên liệu hóa dầu tiếp tục được áp dụng mức thuế 0%.

Đây là chính sách đã được Chính phủ gia hạn qua nhiều giai đoạn trong năm 2026. Trước Nghị quyết 43, các ưu đãi này được kéo dài đến hết ngày 30.9 theo Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP. Việc tiếp tục duy trì đến cuối năm nhằm tránh khoảng trống chính sách trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động.

Cùng với thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được áp dụng ở mức 0 đồng/lít đối với các mặt hàng thuộc diện quy định. Chính sách về thuế giá trị gia tăng cũng được kéo dài theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.

Tuy nhiên, cần lưu ý việc gia hạn lần này không có nghĩa tất cả các sắc thuế đối với xăng, dầu đều được giữ ở mức ưu đãi. Nghị quyết 43 quy định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vì vậy, giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 1.10 vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có giá xăng dầu thành phẩm thế giới, tỷ giá, chi phí kinh doanh và cơ chế điều hành giá trong nước. Việc kéo dài ưu đãi thuế tạo thêm dư địa để hạn chế áp lực tăng giá, nhưng không đồng nghĩa giá bán lẻ sẽ tự động giảm.

Thực tế, tại kỳ điều hành ngày 24.9, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng lên tối đa 26.397 đồng/lít, xăng E10 RON95-III lên 27.087 đồng/lít và dầu diesel lên 30.497 đồng/lít. Kỳ điều hành này không trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Việc tiếp tục duy trì chính sách thuế trong quý IV vì thế có ý nghĩa không chỉ với người tiêu dùng mà còn với nhiều ngành sử dụng nhiên liệu làm đầu vào. Chi phí xăng dầu tác động trực tiếp đến vận tải đường bộ, đường thủy, hàng không và logistics, từ đó ảnh hưởng đến giá thành hàng hóa, dịch vụ.

Đối với du lịch, tác động thể hiện ở chi phí vận chuyển khách, vận hành phương tiện, tàu du lịch, logistics và đặc biệt là hàng không. Việc nhiên liệu bay tiếp tục nằm trong nhóm được áp dụng chính sách thuế theo Nghị quyết 43 góp phần giảm thêm áp lực chi phí đối với một mắt xích quan trọng của du lịch nội địa và quốc tế.

Bộ Tài chính đánh giá việc kéo dài chính sách đến hết năm 2026 sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh. Chính sách cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung xăng, dầu và nguyên liệu, giảm rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường nhập khẩu truyền thống.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để đề xuất điều chỉnh chính sách khi cần thiết. Nghị quyết 43 cũng cho phép xem xét rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng, dầu.

Như vậy, từ 1.10, chính sách ưu đãi thuế tiếp tục tạo một khoảng đệm cho thị trường nhiên liệu trong những tháng cuối năm. Với người dân và doanh nghiệp, tác động đáng chú ý nhất sẽ nằm ở khả năng kiểm soát chi phí vận tải, sản xuất và dịch vụ, trong đó có các hoạt động du lịch, đồng thời góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế.