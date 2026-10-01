Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 43/2026/NQ-CP, kéo dài thời hạn áp dụng chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường (BVMT) và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10, thay cho chính sách áp dụng đến hết ngày 30/9.

Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026.

Với thuế nhập khẩu ưu đãi, Chính phủ tiếp tục kéo dài mức thuế theo Nghị quyết 25/2026/NQ-CP và Nghị định 72/2026/NĐ-CP. Theo đó, một số mặt hàng như xăng động cơ không pha chì và nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate tiếp tục áp dụng mức thuế 0%; diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine cũng tiếp tục mức 0%.

Đối với thuế BVMT, mức 0 đồng/lít tiếp tục được áp dụng với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay theo Nghị quyết 19/2026/QH16. Về VAT, các mặt hàng này thuộc diện không phải kê khai, tính nộp VAT nhưng được khấu trừ VAT đầu vào trong thời gian chính sách được kéo dài.

Bên cạnh đó, chính sách thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng tiếp tục được thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay vẫn duy trì ở mức 0 đồng/lít.

Thuế tiêu thụ đặc biệt không nằm trong diện gia hạn ưu đãi này mà tiếp tục thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn.

Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục chính sách thuế nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu.

Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương theo dõi diễn biến thị trường. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương có thể đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh, rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng nghị quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu.

Đề xuất đưa Quỹ bình ổn xăng dầu về Kho bạc

Tại dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất thay đổi cách quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo phương án đang được lấy ý kiến, thương nhân đầu mối phải chốt số dư Quỹ trước khi nghị định mới có hiệu lực. Toàn bộ số dư dương sẽ được chuyển vào tài khoản Quỹ bình ổn giá do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước, thay vì tiếp tục để tại tài khoản riêng của doanh nghiệp.

Dự thảo cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối hoàn thành kiểm toán độc lập chuyên đề về Quỹ trong vòng 12 tháng. Sau khi xử lý các khoản chênh lệch và hoàn tất việc quyết toán, tài khoản Quỹ tại Kho bạc Nhà nước dự kiến được bàn giao cho Bộ Công Thương quản lý. Đây mới là đề xuất trong dự thảo, chưa phải quy định có hiệu lực.