Kéo dài thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu đến hết năm 2026

Cụ thể, Nghị quyết 43/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

Theo đó, tiếp tục áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo quy định tại Nghị quyết 25/2026/NQ-CP và Nghị định 72/2026/NĐ-CP.

Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội.

Kéo dài thuế nhập khẩu ưu đãi cho xăng dầu đến cuối 2026.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo biểu thuế hiện hành, thuế suất đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Chính phủ cũng quy định, trường hợp cần điều chỉnh, rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị quyết 43/2026/NQ-CP để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Trước đó, Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026 đã kéo dài các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026.

Việc kéo dài chính sách thuế nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh tình hình thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Trước đó, Bộ Tài chính cho rằng, thị trường xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại. Nếu chính sách ưu đãi hết hiệu lực từ tháng 10, thuế xăng dầu trở lại mức thông thường sẽ khiến giá bán lẻ nhiên liệu tăng thêm.

Điều này có thể làm gia tăng áp lực lên mặt bằng giá cả, chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Trong bối cảnh CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45% và thị trường năng lượng còn nhiều rủi ro, tiếp tục duy trì hỗ trợ thuế có thời hạn là cần thiết để hạn chế phát sinh thêm chi phí, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Vì vậy, các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay cần được duy trì và bảo đảm áp dụng liên tục từ ngày 1/10/2026 để bảo đảm nguồn cung năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, tránh được các tác động tiêu cực của tình hình cuộc xung đột tại Trung Đông cũng như diễn biến giá xăng dầu thế giới và trong khu vực.