Kéo dài thời hạn ưu đãi thuế đối với xăng, dầu đến hết năm 2026

Nghị quyết 43/2026/NQ-CP giúp bình ổn giá xăng dầu trong nước trước biến động của giá năng lượng thế giới.

Để các tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt và thực hiện theo quy định, Thuế tỉnh triển khai một số nội dung của Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, trong đó: Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026; kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.