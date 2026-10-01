Kéo dài thời hạn áp dụng chính sách ưu đãi thuế xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết năm 2026

Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký thay Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Nghị quyết, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Tài chính, Chính phủ quyết định tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với các mặt hàng năng lượng thiết yếu.

Cụ thể, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

Đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị quyết cũng quy định cơ chế điều chỉnh linh hoạt thời gian áp dụng chính sách. Trường hợp cần thiết phải rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.