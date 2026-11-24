Theo trang tin taskandpurpose.com, 43 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Công binh số 9 ở căn cứ Fort Stewart, bang Georgia (Mỹ) đã tận dụng một ưu đãi đặc biệt. Theo đó, 43 binh sĩ này được tặng kỳ nghỉ cuối tuần 4 ngày để chơi GTA VI ngay khi game ra mắt. Đổi lại, họ được yêu cầu phục vụ quân ngũ thêm từ 2 đến 6 năm. “Tôi hoàn toàn cam kết khi tham gia chương trình này”, Trung sĩ Jamire Smith, một trong những người đăng ký chương trình, cho hay. Theo Trung sĩ Smith, được tặng thưởng chơi game GTA VI là điều đặc biệt, nhưng đó không phải là lý do chính. “Đồng đội ủng hộ tôi và cho thấy họ cần tôi. Đó mới là điều thôi thúc tôi tiếp tục ở lại quân ngũ”, anh giải thích.

Trò chơi GTA VI đã được phát hành vào lúc nửa đêm 19-11. Ảnh: Reuters

Đối với Trung sĩ Floyd Maxwell, một chuyên gia về hệ thống mạng và truyền thông, mặc dù lời đề nghị chơi game GTA VI không phải là lý do khiến anh quyết định ở lại quân ngũ thêm 3 năm, nhưng Maxwell vẫn rất háo hức khám phá trò chơi, đặc biệt là chế độ nhiều người chơi trực tuyến, cho phép tối đa 30 người xây dựng cộng đồng riêng của họ.

Theo Trung sĩ Brittany Wolfer, người khởi xướng chương trình này, kỳ nghỉ cuối tuần dành cho binh lính không phải là yếu tố quyết định. Là một người đam mê game, cô nhận ra rằng, chỉ huy Tiểu đoàn muốn tìm cách kết nối với những binh sĩ còn do dự trong việc cam kết phục vụ trong quân ngũ thêm nhiều năm nữa. “Luôn luôn có một khoảng cách giữa cấp trên và binh sĩ. Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách đó, để binh lính biết rằng chỉ huy Tiểu đoàn hoặc cấp trên luôn quan tâm đến họ và những mối quan tâm của họ. Đó chính là mục tiêu của chương trình này”, Trung sĩ Brittany Wolfer cho hay.