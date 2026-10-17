Kéo dài thời gian miễn phí tên miền .id.vn, .biz.vn lên 3 năm

Ba đuôi tên miền .vn được áp dụng biểu phí mới. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Thông tư 149 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí, trong đó có chính sách đối với tên miền quốc gia Việt Nam .vn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/11.

Cụ thể, tên miền .ad.vn có lệ phí đăng ký 50.000 đồng một lần và phí duy trì 100.000 đồng mỗi năm. Với .on.vn, hai mức phí lần lượt là 100.000 đồng và 250.000 đồng. Tên miền .ap.vn có lệ phí đăng ký 10.000 đồng, phí duy trì 20.000 đồng mỗi năm.

Theo định hướng của VNNIC, .ad.vn dành cho lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, tiếp thị và nội dung số; .on.vn hướng đến hoạt động kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử và dịch vụ số; còn .ap.vn phù hợp với nhà phát triển phần mềm, ứng dụng, doanh nghiệp công nghệ và các dự án khởi nghiệp.

Đại diện VNNIC cho biết biểu phí được xây dựng phù hợp với đặc thù và nhu cầu sử dụng của từng nhóm đối tượng, nhằm tạo điều kiện tiếp cận tên miền quốc gia với chi phí hợp lý, đồng thời khuyến khích phát triển quảng cáo, kinh doanh trực tuyến, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trên không gian số Việt Nam.

Một thay đổi đáng chú ý khác là thời gian miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì tên miền .id.vn, .biz.vn tăng từ hai năm lên ba năm. Chính sách ưu đãi này áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2030.

Đối với .biz.vn, chính sách được mở rộng sang doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác có giấy chứng nhận đăng ký tương ứng tại Việt Nam, trong trường hợp các đối tượng này chưa có tên miền quốc gia .vn. Quy định mới cũng bỏ giới hạn doanh nghiệp phải được thành lập trong vòng một năm như trước.

Theo VNNIC, việc mở rộng các đuôi tên miền và ưu đãi phí nhằm giúp cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận tên miền quốc gia với chi phí thấp hơn. Chính sách có thể hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng website, địa chỉ trực tuyến chính thức, tăng khả năng tiếp cận khách hàng và phát triển thương hiệu.

VNNIC cho biết sẽ phối hợp với các địa phương, tổ chức, hiệp hội và nhà đăng ký tên miền để phổ biến, hướng dẫn triển khai chính sách mới trên cả nước.