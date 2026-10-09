Kéo dài thời gian hỗ trợ lãi vay nhà ở xã hội tại TP. HCM lên 10 năm

Trước yêu cầu cấp thiết về việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các dự án phát triển đô thị trọng điểm, UBND TP. HCM đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố để trình thông qua tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10 tới.

Động thái này nhằm tạo thêm động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trên địa bàn sau sáp nhập.

TP. HCM chuẩn bị trình HĐND đề xuất nâng hạn mức vốn vay nhà ở xã hội lên 300 tỷ đồng

Cụ thể, theo phương án đang được xây dựng, tổng nguồn vốn dự kiến giải ngân thông qua Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) trong giai đoạn 2026-2030 ước đạt khoảng 16.800 tỷ đồng.

Lộ trình giải ngân được phân bổ tiệm tiến theo từng năm để bảo đảm hiệu quả dòng vốn: năm 2026 dự kiến 2.500 tỷ đồng, năm 2027 là 3.000 tỷ đồng, năm 2028 đạt 3.500 tỷ đồng, năm 2029 ở mức 3.800 tỷ đồng và năm 2030 cán mốc 4.000 tỷ đồng.

Điểm cốt lõi của đề xuất lần này là việc mở rộng quy mô và thời hạn thụ hưởng chính sách so với quy định hiện hành tại Nghị quyết 09/2023 của HĐND thành phố.

Cụ thể, các dự án xây dựng ký túc xá cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học; nhà ở cho công nhân tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; cùng với các dự án nhà ở xã hội sẽ được nâng mức vốn được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng mỗi dự án. Bên cạnh đó, thời gian ngân sách hỗ trợ lãi suất cũng được kéo dài từ 7 năm lên thành 10 năm.

Theo đánh giá từ UBND TP. HCM, chính sách hiện hành theo Nghị quyết 09/2023 đang áp dụng mức hỗ trợ 50-100% lãi suất trong 7 năm cho khoản vay tối đa 200 tỷ đồng qua HFIC, trong đó các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân được hưởng mức tối đa 100%.

Việc thành phố tiếp tục đề xuất nâng mức vốn vay và kéo dài thời gian hỗ trợ nhằm mục tiêu thiết thực giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vốn đầu vào, qua đó tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính và gia tăng nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Việc HĐND TP. HCM xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết này tại kỳ họp tháng 10 được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khẳng định quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết bài bản nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động trong giai đoạn phát triển mới.