Kéo dài hiệu lực các văn bản đã ban hành theo Nghị quyết số 206/2025/QH15

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp

Trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua 1 năm thực hiện, Nghị quyết đã phát huy hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý linh hoạt để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế; nâng cao năng lực phản ứng chính sách, thúc đẩy cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp

Chính phủ đề xuất quy định cơ chế chuyển tiếp cho phép kéo dài thời gian có hiệu lực của các văn bản đã được ban hành theo cơ chế đặc biệt của Nghị quyết số 206/2025/QH15 tối đa đến ngày 31/12/2027 để các cơ quan tiếp tục hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan, bảo đảm tính liên tục, ổn định của hệ thống pháp luật, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật

Báo cáo thẩm tra sơ bộ do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày và nêu rõ, Thường trực Ủy ban tán thành với kiến nghị của Chính phủ“cho phép kéo dài thời gian có hiệu lực của các văn bản đã được ban hành theo cơ chế của Nghị quyết số 206/2025/QH15 tối đa đến ngày 31/12/2027”.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban đề nghị khi đề xuất sửa đổi luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì không mặc nhiên luật hóa toàn bộ quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ được ban hành theo cơ chế của Nghị quyết số 206/2025/QH15 mà phải trên cơ sở rà soát, sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá tác động đối với từng chính sách được đề xuất, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hợp lý, khả thi, ổn định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15; đồng thời đề xuất cụ thể nội dung cần luật hóa, hình thức văn bản của Quốc hội cho phép kéo dài hiệu lực thi hành của các Nghị quyết của Chính phủ được ban hành theo cơ chế của Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tiếp tục đánh giá, làm rõ hơn nữa kết quả thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15. Với các văn bản đã ban hành theo Nghị quyết số 206/2025/QH15, cần làm rõ nội dung nào đã được luật hoá, nội dung nào chưa được luật hoá nhưng vẫn còn hiệu lực thì tiếp tục kéo dài cho đến khi được luật hoá chứ không nhất thiết phải đến 31/12/2027; nội dung nào không còn thích hợp thì bãi bỏ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận nội dung thảo luận

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.