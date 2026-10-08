Kéo dài gân gót chân cho bé trai bị di chứng sau chấn thương sọ não

Ngày 8/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về ca phẫu thuật kéo dài gân gót Achilles qua da, giúp trao cơ hội đi lại cho bệnh nhi gặp di chứng sau chấn thương sọ não.

Ê kíp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phát hiện, tiếp nhận và phẫu thuật kéo dài gân gót, mang lại cơ hội đi lại bình thường cho bé trai bị di chứng sau chấn thương sọ não.

Trong chương trình khám bệnh, tặng quà và phát thuốc từ thiện cho hơn 500 người dân tại xã miền núi khó khăn với 50% là đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bài, Tp. Hà Nội, đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam đã thăm khám và phát hiện trường hợp bệnh nhi N.M.T.

Sau khi phát hiện tình trạng di chứng co rút gân gót sau chấn thương sọ não nặng, chỉ 3 ngày sau, bệnh nhi đã được thực hiện các chỉ định chuyên sâu, các chuyên gia hội chẩn và đưa ra chỉ định phẫu thuật kéo dài gân gót Achilles qua da cho bệnh nhi.

Được biết, khi 6 tuổi, em N.M.T gặp tai nạn chấn thương sọ não rất nặng, phải thở máy và mở khí quản tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau đó, bệnh nhi tiếp tục điều trị kéo dài hơn 7 tháng tại tuyến dưới.

Sau quá trình điều trị, bệnh nhi đã phục hồi, hiện tự thở bình thường, đang học lớp 3, tuy nhiên thời gian nằm điều trị sọ não kéo dài đã để lại di chứng co rút gân gót (gân Achilles) cả hai chân của em. Tình trạng co rút các khối cơ gấp và duỗi cứng bàn chân khiến hai chân của em N.M.T bị biến dạng, gây nhiều khó khăn trong việc đi lại.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam cho biết: Bệnh lý co rút gân gót do di chứng chấn thương sọ não nặng là dạng tổn thương thường gặp khi người bệnh phải nằm điều trị kéo dài nhiều ngày. Thay vì áp dụng các phương pháp phẫu thuật mổ mở Z-plasty hoặc tạo hình vạt V-Y thường dùng cho người lớn hoặc các trường hợp đến quá muộn, ekip phẫu thuật đã quyết định lựa chọn kỹ thuật kéo dài gân gót qua da cho bệnh nhi.

Đây là kỹ thuật can thiệp nhẹ nhàng, phù hợp với bệnh nhi, hoàn toàn không để lại vết mổ trên da, giúp giảm thiểu đau đớn và hỗ trợ quá trình phục hồi.

Sau khi can thiệp, bệnh nhi được kỳ vọng có thể sớm tự đứng dậy, đi lại bằng chính đôi chân của mình, trở lại học tập và vui đùa cùng bạn bè đồng trang lứa.

Ngày đầu tiên sau phẫu thuật, tình trạng của em N.M.T tiến triển tích cực, cháu tỉnh táo, đã ngồi dậy, ăn uống bình thường và có chỉ định xuất viện.

Ca phẫu thuật kéo dài gân gót hai bên không chỉ giúp bệnh nhi khắc phục di chứng sau chấn thương sọ não nặng mà còn tạo thêm cơ hội để em có thể quay trở lại hòa nhập cuộc sống bình thường.

"Chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở điều trị bệnh, mà còn là hành trình đồng hành cùng người bệnh phục hồi, trở lại cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống", BS Khánh chia sẻ.