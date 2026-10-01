Kéo dài chính sách ưu đãi thuế xăng, dầu đến hết 2026

Việc kéo dài chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi giúp đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Ảnh: Quang Khánh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng đến hết 31/12/2026.

Cụ thể, thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng động cơ không pha chì thuộc các mã HS 2710.12.21, 2710.12.22, 2710.12.24 và 2710.12.25 được giảm từ 10% xuống 0%. Các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate thuộc mã HS 2710.12.80 cũng được áp dụng thuế suất 0%.

Thuế nhập khẩu với nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine giảm từ 7% xuống 0%. Một số nguyên liệu hóa dầu cũng được đưa về mức thuế 0%.

Cùng với đó, Chính phủ kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu theo Nghị quyết 19/2026/QH16.

Theo đó, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay tiếp tục ở mức 0 đồng một lít.

Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay cũng tiếp tục không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Nghị quyết 43 có hiệu lực từ 1/10 - 31/12/2026, bảo đảm các chính sách thuế được áp dụng liên tục sau khi các quy định hiện hành hết hiệu lực ngày 30/9/2026.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, trong Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính khẳng định việc tiếp tục hỗ trợ thuế là cần thiết trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới còn nhiều biến động do căng thẳng tại Trung Đông. Đến ngày 11/9, giá dầu Brent tăng 8,65% và WTI tăng 9,37% trong tuần, trong khi CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%.

Theo Bộ Tài chính, duy trì chính sách hỗ trợ có thời hạn sẽ góp phần hạn chế chi phí phát sinh, kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm nguồn cung năng lượng.