1. Tiếp tục duy trì quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số thuộc diện hỗ trợ. (Ảnh minh họa/Dân trí)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP về việc tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại một số địa bàn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, nhưng các địa bàn này không còn trong danh sách xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng trên tối thiểu là 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo việc triển khai Nghị quyết.

Bộ Tài chính thực hiện cân đối, bố trí nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai chính sách, duy trì liên tục giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với nhóm được hỗ trợ khi tiếp tục tham gia theo thời hạn quy định. Đồng thời, Bộ hướng dẫn UBND cấp xã phổ biến, lập và quản lý danh sách người được hỗ trợ trên địa bàn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế; lồng ghép mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong quá trình thực hiện các chương trình, đề án, chính sách thuộc phạm vi quản lý.

Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (11/11/2026). Quy định tại Điều 2 được áp dụng từ ngày 01/11/2026 đến thời điểm Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được ban hành và có hiệu lực.

Đối với người thuộc diện hỗ trợ đã vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và ra viện trước hoặc từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế tiếp tục được duy trì cho toàn bộ lượt khám bệnh, chữa bệnh đó.