Kéo 'bè' đi đánh nhau

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khi đến một nhà hàng trên đường Võ Văn Tần (phường Bình Thuận), Kiệt lấy dao xông về phía Quân đòi “ăn thua”. Ngày 28-10, TAND khu vực 10 – tỉnh Lâm Đồng đã xét xử, tuyên phạt bị Nguyễn Anh Kiệt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Khang 2 năm tù; các bị cáo: Hoan, Hùng và Thanh Khang cùng 1 năm 6 tháng tù giam và Anh Tuấn, Quốc Trung cùng mức án 1 năm 3 tháng tù treo đều về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.