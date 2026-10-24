Kenya: Sập tòa nhà hơn 10 tầng tại thủ đô Nairobi

Theo cảnh sát trưởng Nairobi Issa Mohamud, công trình có quy mô hơn 10 tầng. Một số nguồn tin cho biết tòa nhà có thể cao khoảng 18 tầng. Công trình nằm trên tuyến phố mua sắm đông đúc, nơi tập trung nhiều cửa hàng và cư dân.

Công tác cứu hộ gặp trở ngại khi đông người tập trung tại hiện trường, một số đối tượng còn bị cáo buộc hôi của tại các cửa hàng lân cận. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, tạo điều kiện cho lực lượng ứng cứu tiếp cận khu vực đổ sập.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tòa nhà đổ xuống, tạo những đám bụi lớn giữa khu dân cư và thương mại đông đúc. Thông tin ban đầu chưa xác định được chính xác số người mắc kẹt, thương vong hay nguyên nhân vụ việc.

Vụ sập xảy ra trong bối cảnh Nairobi đô thị hóa nhanh, với nhiều công trình cao tầng được xây dựng, đặc biệt tại khu Eastleigh. Theo Viện Nghiên cứu và Phân tích chính sách công Kenya, giai đoạn 2009-2019, nước này ghi nhận 86 vụ sập công trình, khiến khoảng 200 người thiệt mạng.

Những vụ việc trước đây làm dấy lên quan ngại về công tác cấp phép, thanh tra và giám sát an toàn xây dựng tại Kenya. Hiện nguyên nhân vụ sập công trình ở Nairobi chưa được xác định.