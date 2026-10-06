Kenya ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Ebola

Nhân viên y tế đo thân nhiệt để kiểm soát dịch Ebola tại Congo. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Kenya Aden Duale cho biết bệnh nhân đã bị ốm khoảng một tháng trước khi di chuyển bằng đường bộ từ Congo tới Kampala, Uganda, rồi bay tới Nairobi. Sau khi qua cửa kiểm tra y tế tại sân bay, người này được đưa tới Bệnh viện Nairobi với các triệu chứng sốt, rét run và xuất huyết dưới da, sau đó nhanh chóng được cách ly.

Ông Duale cho biết Kenya đã duy trì mức cảnh giác cao với Ebola kể từ khi đợt dịch tại Congo bùng phát hồi tháng 5. Giới chức hiện xác định 28 người từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, gồm người thân và nhân viên y tế, đồng thời truy tìm thêm 23 hành khách cùng 4 thành viên tổ bay.

Ca bệnh khiến Kenya trở thành quốc gia thứ ba ghi nhận trường hợp liên quan đến đợt dịch hiện nay sau Congo và Uganda. Uganda trước đó ghi nhận 20 ca mắc và 2 trường hợp tử vong, nhưng được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố hết dịch vào tháng 8.

Tâm dịch vẫn nằm tại Congo, nơi chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp đã gây hơn 8.000 ca nhiễm và trên 4.000 ca tử vong. Đây là đợt dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử Congo và lớn thứ hai từng được ghi nhận trên thế giới.

Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Ebola gây ra, lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, kể cả sau khi tử vong. Việc ca bệnh vượt qua biên giới cho thấy thách thức lớn hiện nay nằm ở phát hiện sớm, truy vết và ngăn chặn chuỗi lây nhiễm trước khi virus lan rộng hơn.