Trong tiết mục kết màn “Tinh hoa Việt Nam” tại Gala Sao Mai 2026, toàn bộ thí sinh xuất hiện trong những bộ áo dài do nhà thiết kế Kenny Thái thực hiện. Trên nền chất liệu lụa pastel mềm mại, óng ả, các họa tiết mang cảm hứng di sản góp phần tạo nên hình ảnh vừa truyền thống, vừa trẻ trung cho sân khấu âm nhạc.

Gala Sao Mai 2026 diễn ra cuối tuần qua tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), quy tụ 11 nghệ sĩ trưởng thành từ các mùa Sao Mai và 16 thí sinh của Vòng Chung kết năm nay. Khép lại đêm nhạc, tiết mục “Tinh hoa Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trở thành điểm nhấn khi các thí sinh nữ cùng xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống.

Phần trình diễn áo dài “Tinh hoa Việt Nam” tại Gala Sao Mai 2026.

Đảm nhận phần thiết kế trang phục cho các thí sinh, nhà thiết kế Kenny Thái lựa chọn lụa pastel làm chất liệu chủ đạo. Sự kết hợp giữa độ mềm mại, nhẹ nhàng và ánh óng tự nhiên của lụa tạo nên vẻ thanh thoát cho những tà áo dài. Bảng màu pastel cũng mang đến cảm giác trẻ trung, phù hợp với hình ảnh của những giọng ca trẻ đang bước vào chặng đường quan trọng của sự nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong thiết kế là những họa tiết lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam. Thay vì chỉ sử dụng áo dài như một trang phục biểu diễn mang tính nghi lễ, Kenny Thái đưa các yếu tố văn hóa truyền thống vào ngôn ngữ thiết kế, tạo nên sự kết nối giữa vẻ đẹp trang phục dân tộc và tinh thần của một chương trình âm nhạc đương đại.

Những thiết kế do Kenny Thái thực hiện.

Với áo dài, chất liệu và họa tiết luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên thần thái trang phục. Nếu lụa mang đến độ mềm mại, uyển chuyển theo từng chuyển động của người mặc thì những họa tiết di sản tạo chiều sâu văn hóa, giúp trang phục không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ. Trên sân khấu, khi các thí sinh cùng xuất hiện, những tà áo dài tạo nên một hình ảnh thống nhất, gợi nhắc vẻ đẹp văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Kenny Thái đưa họa tiết di sản lên áo dài cho thí sinh Sao Mai 2026

Việc lựa chọn áo dài cho tiết mục kết màn cũng có ý nghĩa riêng. Sau những phần trình diễn với nhiều màu sắc âm nhạc, từ các bản phối trẻ trung đến sự giao thoa giữa âm nhạc dân gian và hiện đại, “Tinh hoa Việt Nam” đưa chương trình trở về với những giá trị văn hóa dân tộc. Trang phục trở thành một phần của câu chuyện ấy, góp thêm sắc thái cho thông điệp tôn vinh bản sắc Việt.

Kenny Thái chỉnh trang phục cho thí sinh.

Trong đời sống hôm nay, áo dài không chỉ hiện diện trong những dịp lễ, Tết hay các sự kiện trang trọng mà ngày càng được sáng tạo trên nhiều chất liệu, kiểu dáng và cách thể hiện. Những thiết kế dành cho sân khấu cũng là một cách đưa áo dài đến gần hơn với công chúng trẻ.

Qua phần trình diễn của các nữ thí sinh Sao Mai 2026, Kenny Thái góp thêm một dấu ấn cho hành trình làm mới trang phục truyền thống: giữ lại tinh thần dân tộc nhưng không ngừng tìm kiếm cách thể hiện phù hợp với đời sống đương đại.