Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa điều tra làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua hệ thống OK9 - Lương Sơn TV.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một số website phát sóng “lậu” bóng đá trực tuyến có lượng người xem tăng đột biến.

Trong các trận đấu, bình luận viên liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản và tham gia cá cược tại nhà cái OK9; trò chuyện công khai về các hình thức, cách ăn chia cá độ bóng đá.

Công an bắt giữ các đối tượng trong hệ thống OK9 – Lương Sơn TV.

Trang Lương Sơn TV có liên quan trực tiếp đến hệ thống đánh bạc trực tuyến OK9, thuộc mạng lưới OKVIP do người nước ngoài cầm đầu và đặt máy chủ ở nước ngoài. Các đối tượng sử dụng thiết bị thu tín hiệu các trận bóng đá từ những đơn vị sở hữu bản quyền rồi phát lại trái phép trên kênh Lương Sơn TV.

Đường dây này được tổ chức thành nhiều bộ phận và phân công vai trò, nhiệm vụ của từng bộ phận, gồm quản lý, tổ trưởng, bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng. Các thành viên tham gia liên lạc bằng biệt danh, dùng VPN, phần mềm bảo mật và các nhóm kín trên mạng xã hội để che giấu hoạt động. Hệ thống này còn cài đặt chương trình tự động xóa dữ liệu khi phát hiện nguy cơ bị truy tìm.

Tích cực điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị xác định; đường dây này có nhiều đối tượng, ở nhiều địa phương tham gia. Tô Đức Thiên (SN 1997, trú TP Quảng Ninh, có biệt danh là OBANK) được các đối tượng người nước ngoài giao làm quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hệ thống tại Việt Nam. Nguyễn Lê Mạnh là tổ trưởng; Nguyễn Duy Minh và Nguyễn Nhật Minh là bình luận viên, nhân viên chăm sóc khách hàng... và hàng chục đối tượng khác liên quan.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định, hệ thống OK9 - Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi và tổng số tiền giao dịch về tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.