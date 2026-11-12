Kênh đào Panama tăng lưu lượng tàu qua lại

Tàu hàng di chuyển qua kênh đào Panama. Ảnh: Xinhua

Đồng thời, ACP khôi phục mức mớn nước tối đa 15,24m (50 feet) đối với các tàu cỡ lớn đi qua hệ thống âu tàu Neopanamax, nhờ mực nước tại các hồ chứa được cải thiện.

Theo thông cáo của ACP, quy định mới về mớn nước có hiệu lực từ ngày 9-11 và được duy trì cho đến khi có thông báo tiếp theo. Đây là mức mớn nước tối đa mà tuyến kênh cho phép, tăng so với mức 14,94m (49 feet) được áp dụng từ cuối tháng 9 vừa qua, tạo điều kiện cho các tàu có trọng tải lớn vận chuyển thêm hàng hóa qua tuyến đường thủy nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Với việc bổ sung một lượt tàu mỗi ngày, kênh đào Panama hiện cho phép 24 lượt tàu qua hệ thống âu tàu Panamax và 10 lượt qua hệ thống Neopanamax. Trong đó, số suất đặt chỗ hằng ngày thuộc nhóm Super tại các âu tàu Panamax tăng từ 18 lên 19 suất.

ACP cho biết, việc phân bổ công suất bổ sung sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Cụ thể, các lượt tàu trong thời gian từ ngày 12 đến 17-11 sẽ được phân bổ thông qua đấu giá; từ ngày 18 đến 23-11 áp dụng cơ chế cạnh tranh đặc biệt, trước khi chính thức đưa vào hệ thống đặt chỗ thông thường từ ngày 24-11. Biện pháp này nhằm giúp thị trường thích ứng với công suất mới, hạn chế biến động mạnh về giá đặt chỗ.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh mực nước tại các hồ chứa thuộc lưu vực kênh đào cao hơn dự kiến, cùng triển vọng thủy văn thuận lợi. Trước đó, tình trạng hạn hán kéo dài và tác động của hiện tượng El Niño đã buộc Panama nhiều lần hạn chế số lượt tàu qua lại cũng như giảm mớn nước tối đa được phép.