Kênh đào Panama tăng lưu lượng tàu qua lại

Đồng thời, khôi phục mức mớn nước tối đa 15,24 m (50 feet) đối với các tàu cỡ lớn đi qua hệ thống âu tàu Neopanamax, nhờ mực nước tại các hồ chứa được cải thiện.

Tàu hàng di chuyển qua Kênh đào Panama. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn thông cáo của ACP cho biết quy định mới về mớn nước có hiệu lực từ ngày 9/11 và được duy trì cho đến khi có thông báo tiếp theo. Đây là mức mớn nước tối đa mà tuyến kênh cho phép, tăng so với mức 14,94 m (49 feet) được áp dụng từ cuối tháng 9 vừa qua, tạo điều kiện cho các tàu có trọng tải lớn vận chuyển thêm hàng hóa qua tuyến đường thủy nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Với việc bổ sung một lượt tàu mỗi ngày, Kênh đào Panama hiện cho phép 24 lượt tàu qua hệ thống âu tàu Panamax và 10 lượt qua hệ thống Neopanamax. Trong đó, số suất đặt chỗ hàng ngày thuộc nhóm Super tại các âu tàu Panamax tăng từ 18 lên 19 suất.

ACP cho biết việc phân bổ công suất bổ sung sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Cụ thể, các lượt tàu trong thời gian từ ngày 12-17/11 sẽ được phân bổ thông qua đấu giá, giai đoạn 18-23/11 áp dụng cơ chế cạnh tranh đặc biệt, trước khi chính thức đưa vào hệ thống đặt chỗ thông thường từ ngày 24/11. Biện pháp này nhằm giúp thị trường thích ứng với công suất mới, hạn chế biến động mạnh về giá đặt chỗ.

Theo cơ quan quản lý, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh mực nước tại các hồ chứa thuộc lưu vực kênh đào cao hơn dự kiến, cùng triển vọng thủy văn thuận lợi, cho phép tăng lượng nước sử dụng trong vận hành các âu tàu mà không ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động trong trung hạn. Trước đó, tình trạng hạn hán kéo dài và tác động của hiện tượng El Niño đã buộc Panama nhiều lần hạn chế số lượt tàu qua lại cũng như giảm mớn nước tối đa được phép.

Tuy nhiên, ACP nhấn mạnh việc đặt chỗ trước vẫn là phương thức duy nhất bảo đảm thời gian qua kênh, đồng thời cảnh báo các tàu không có lịch đặt trước có thể phải chờ đợi lâu hơn. Cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thủy văn để kịp thời điều chỉnh hoạt động vận hành khi cần thiết.

Kênh đào Panama là một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới, đảm nhận khoảng 3-5% khối lượng thương mại hàng hải toàn cầu, kết nối 180 tuyến vận tải với khoảng 1.920 cảng tại 170 quốc gia. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là những nước sử dụng tuyến kênh nhiều nhất. Việc tăng công suất và khôi phục mớn nước tối đa được kỳ vọng góp phần giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế.