Kênh dẫn nước qua khu dân cư Phước Đa, phường Ninh Hòa: Cần xác định nguồn gây ô nhiễm để xử lý dứt điểm

Hơn 10 năm qua, môi trường sống của người dân ở hai bên tuyến kênh dẫn nước cấp 1 từ đập Chị Trừ chảy qua khu dân cư Tổ dân phố Phước Đa (phường Ninh Hòa) bị ảnh hưởng do có dòng nước thải đen ứ đọng, bốc mùi hôi thối. UBND phường Ninh Hòa đang triển khai các giải pháp, đồng thời kiểm tra các cơ sở sản xuất bún, phở, lò giết mổ dọc tuyến kênh để xác định nguồn gây ô nhiễm, xử lý dứt điểm tình trạng này.

Môi trường sống bị ảnh hưởng

Dẫn chúng tôi tới tuyến kênh dẫn nước cấp 1 chảy qua trước cửa nhà, ông Lê Văn Bích (địa chỉ 22/59 đường Hòn Hèo, Tổ dân phố Phước Đa) cho biết, gia đình ông sinh sống tại khu vực này hơn 50 năm. Tuyến kênh dẫn nước cấp 1 xuất phát từ đập Chị Trừ chảy qua khu dân cư Tổ dân phố Phước Đa, sau đó tỏa ra các nhánh mương khác để cung cấp nước cho vùng sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi ở phường Ninh Hòa và phường Hòa Thắng. Khi có nước từ đập Chị Trừ đổ về hoặc mưa lớn, dòng kênh được lưu thông nên tình trạng ô nhiễm giảm. Tuy nhiên, vào những ngày bình thường, nước tù đọng, đen kịt, cá chết nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối kéo dài từ 7 đến 10 ngày mỗi đợt.

Ông Lê Văn Bích phản ánh khu vực tuyến kênh thường xuyên có tình trạng nước thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.

Theo người dân địa phương, tình trạng ô nhiễm tuyến kênh đã kéo dài hơn 10 năm và ngày càng nghiêm trọng, nhất là khoảng 5 năm trở lại đây, dù kênh đã được bê tông hóa. Riêng đoạn qua Tổ dân phố Phước Đa dài hơn 1km, có hơn 200 hộ dân sinh sống hai bên, tình trạng ô nhiễm đang ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Người dân Tổ dân phố Phước Đa cho rằng, nguồn ô nhiễm chủ yếu xuất phát từ các cơ sở sản xuất bún, phở tươi và lò giết mổ dọc tuyến kênh. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý nguồn nước như phun thuốc, rải vôi; đồng thời kiểm tra, xác định và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, bảo đảm môi trường sống cho người dân.

Tiếp tục kiểm tra, xử lý dứt điểm

Ông Bùi Anh Tú - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa cho biết, tình trạng ô nhiễm nguồn nước tuyến kênh dẫn nước cấp 1 qua khu dân cư Tổ dân phố Phước Đa, chính quyền địa phương đã nắm tình hình và nhiều lần kiểm tra các cơ sở sản xuất bún, phở, lò giết mổ dọc tuyến kênh; qua đó phát hiện, xử phạt một số cơ sở vi phạm quy định về xả thải và đấu nối nước thải trái phép. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn, hoàn thiện hồ sơ, giấy phép môi trường theo quy định.

Dòng nước bẩn tại tuyến kênh dẫn nước chảy qua khu dân cư Phước Đa.

Theo ông Tú, chiều 20-10, sau khi nhận phản ánh của người dân, UBND phường Ninh Hòa đã thành lập tổ công tác kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại tuyến kênh. Tại thời điểm kiểm tra, 1 lò giết mổ không hoạt động, 4 cơ sở sản xuất bún, phở có hồ sơ môi trường theo quy định. Đồng thời, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đang điều tiết nước từ đập Chị Trừ qua khu dân cư nên nước kênh không còn đen và bốc mùi hôi. Tổ công tác chưa phát hiện hành vi xả thải trái phép, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi, tham mưu UBND phường giải pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa cho biết, trước mắt, UBND phường sẽ triển khai phun thuốc khử mùi, khử trùng khu vực tuyến kênh nhằm hạn chế mầm bệnh, giảm ô nhiễm. Đồng thời, đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các tổ dân phố tăng cường theo dõi, kiểm tra hoạt động xả thải; đề xuất lắp đặt camera giám sát tại khu vực. Trong năm 2026, phường sẽ tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất bún, kiên quyết xử lý các hành vi đấu nối, xả thải trái phép theo quy định.