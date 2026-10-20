Kendall Jenner và tài tử Euphoria gây chú ý với loạt khoảnh khắc tình tứ, rộ tin sắp kết hôn

Theo Page Six, mới đây, Kendall Jenner và Jacob Elordi đã cùng tham dự Academy Museum Gala 2026, diễn ra tối 17/10 (giờ địa phương). Đây là một trong những sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hollywood.

Đáng chú ý, siêu mẫu 30 tuổi và nam diễn viên 29 tuổi không xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ. Tuy nhiên, cả hai chỉ cách nhau ít phút khi lần lượt tạo dáng trước ống kính.

Trong sự kiện, Kendall Jenner gây ấn tượng với chiếc đầm Valentino cúp ngực, mang họa tiết chấm bi đen trắng. Thiết kế thanh lịch giúp người mẫu khoe vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang sang trọng.

Kendall Jenner và Jacob Elordi đã cùng tham dự Academy Museum Gala 2026.

Trong khi đó, Jacob Elordi lựa chọn bộ tuxedo của Bottega Veneta, kết hợp nơ đen cổ điển và kính râm, mang đến vẻ ngoài lịch lãm. Dù không sánh đôi trên thảm đỏ, những tương tác sau đó của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Jacob Elordi đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc Kendall Jenner tạo dáng trước ống kính. Nam diễn viên tỏ ra chăm chú và hào hứng khi quan sát người đẹp. Sau khi hoàn thành phần chụp ảnh, Kendall Jenner mỉm cười với Jacob Elordi trước khi cả hai cùng bước vào khu vực tổ chức sự kiện.

Bên trong buổi gala, cặp đôi tiếp tục được bắt gặp ngồi cạnh nhau tại bàn tiệc và cùng thưởng thức bữa tối với món bít tết. Trong bức ảnh được chia sẻ, Kendall Jenner nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, trong khi Jacob Elordi ngồi ngay bên cạnh.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi sự kiện kết thúc, cả hai còn được chụp ảnh rời khỏi bữa tiệc hậu sự kiện tại khách sạn Chateau Marmont trên cùng một chiếc xe. Những khoảnh khắc này nhanh chóng làm dấy lên sự quan tâm về mối quan hệ giữa Kendall Jenner và Jacob Elordi.

Sau khi sự kiện kết thúc, cả hai còn được chụp ảnh rời khỏi bữa tiệc hậu sự kiện tại khách sạn Chateau Marmont trên cùng một chiếc xe.

Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại những địa điểm công cộng, thậm chí có những cử chỉ thân mật.

Hồi tháng 9, Jacob Elordi từng lên tiếng với các tay săn ảnh khi anh và Kendall Jenner bị chụp hình trong lúc nắm tay nhau trên đường phố Paris. "Chúng tôi có thể đi bộ về khách sạn được không?", nam diễn viên hỏi các nhiếp ảnh gia. Sau đó, anh tiếp tục đề nghị: "Đừng dùng đèn flash nữa, hãy để chúng tôi đi bộ. Cứ để chúng tôi đi đi".

Theo một nguồn tin chia sẻ với Page Six hồi đầu tháng 10, mối quan hệ của Kendall Jenner và Jacob Elordi đang tiến triển tích cực, nhưng cả hai chưa vội đưa ra những quyết định quá nghiêm túc.

Nguồn tin tiết lộ Kendall Jenner đang hỗ trợ bạn trai tìm mua nhà tại Los Angeles. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cặp đôi có kế hoạch sống chung. "Jacob đang tìm một căn nhà riêng cho mình", người này cho biết.

Dù vậy, một nguồn tin khác từng tiết lộ vào tháng 8 rằng Kendall Jenner có cái nhìn nghiêm túc về tương lai với Jacob Elordi, thậm chí xem anh là người có thể tiến tới hôn nhân.

"Kendall thực sự xem Jacob là mẫu người phù hợp để kết hôn. Cô ấy từng hẹn hò với những người đàn ông tuyệt vời và có các mối quan hệ nghiêm túc, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nghĩ rằng mình thực sự có thể cưới người này", nguồn tin chia sẻ.

Người này cũng cho biết Jacob Elordi là một người đàn ông lịch thiệp và luôn đối xử tốt với Kendall Jenner.

Mối quan hệ của Kendall Jenner và Jacob Elordi đang tiến triển tích cực.

Theo truyền thông quốc tế, Kendall Jenner và Jacob Elordi bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 2/2026. Tuy nhiên, đến nay, cả hai vẫn chưa trực tiếp xác nhận mối quan hệ trước công chúng.

Sự xuất hiện cùng nhau tại Academy Museum Gala 2026 tiếp tục khiến chuyện tình cảm của siêu mẫu đình đám và tài tử Euphoria trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.