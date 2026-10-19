Kền kền trắng thị uy sức mạnh

Hành quân tới Bernabeu để đối đầu với Real Madrid. Sevilla có một kết quả khá ấn tượng trên sân khách, khi đội bóng của HLV Luis García Plaza bất bại trong cả 4 chuyến làm khách từ đầu mùa, thắng 2 (Athletic Bilbao và Deportivo) và hòa 2 (Espanyol và Levante). Lối chơi của Sevilla đang phát huy hiệu quả, dù không phải cầm bóng quá nhiều, bởi các cầu thủ tấn công có thể tận dụng khoảng trống trong những tình huống chuyển trạng thái. Điều đó cho thấy, Sevilla không phải đối thủ dễ chịu đối với “Kền kền trắng” khi Sevilla xếp ngay sau Real Madrid trên bảng xếp hạng với 14 điểm, sau 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Dù vừa hòa Levante 3-3 trong một trận đấu đầy biến động, Sevilla đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong mùa giải năm nay. Chính điều đó đã mang lại không ít khó khăn cho đội bóng của Jose Mourinho trong màn đối đầu vào rạng sáng 19/10. Tuy nhiên, chỉ gây khó khăn không là chưa đủ. Bởi trước một “Kền kền trắng” đang cực kỳ khát điểm để đeo bám kình địch Barcelona, Sevilla đã phải nhận thất bại tại Bernabeu với tỉ số 1-4.

Về phía chủ nhà Real Madrid, “Kền kền trắng” vừa phải trải qua những phút giây đầy căng thẳng trong chuyến làm khách trước Roma tại Champions League hôm giữa tuần. Bị dẫn trước 1-3 tới phút 83, nhưng đội bóng Thủ đô Madrid vẫn thể hiện bản lĩnh đáng nể khi ghi liền 3 bàn trong ít phút cuối để giành chiến thắng nghẹt thở 4-3. Kết quả này giúp Real Madrid có 6 điểm tại vòng phân hạng Champions League. Sau khi trải qua màn ngược dòng kinh điển trước Roma, HLV Jose Mourinho đang dẫn dắt các học trò hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại La Liga để tiếp tục bám đuổi đại kình địch Barcelona, đặc biệt là “Kền kền trắng” phải tạo ra màn chạy đà cho thật tốt trước khi họ bước vào cuộc đại chiến với “Gã khổng lồ” xứ Catalan vào cuối tuần sau. Và dù gặp đôi chút khó khăn khi đối đầu với đội bóng đang đứng ngay sau mình trên BXH, Real Madrid cũng đã biết cách vượt qua để giành trọn 3 điểm trên sân nhà Bernabeu.

Real Madrid làm chủ cuộc chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc, với thời lượng cầm bóng lên tới 63% - 37% trước Sevilla. Sức ép liên tục giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành đội khách. Nhưng phải đến phút 30, thế bế tắc mới được khai thông. Arda Güler tỏa sáng với bàn thắng đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước 1-0. Đến phút 37, Kylian Mbappe lên tiếng nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận lấn lướt của đội chủ sân Bernabeu trước đối thủ trong hiệp thi đấu thứ nhất. Bước sang hiệp đấu thứ 2, thế trận cũng không có gì thay đổi, Real Madrid vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và có thêm 2 bàn thắng do công của Mbappe (phút 63) và Yan Diomande (phút 82). Sevilla chỉ ghi một bàn danh dự vào phút 80. Với chiến thắng chung cuộc 4-1, Real Madrid đã có được 21 điểm sau 9 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH La Liga.