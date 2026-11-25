Bước vào lượt đấu thứ 5 Champions League 2026/27, Real Madrid đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, ghi 13 bàn, thủng lưới 7 bàn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, “Kền kền trắng” đang thể hiện phong độ ấn tượng với sự hiệu quả thường thấy của một đội bóng do Mourinho dẫn dắt ở sân chơi châu lục. Trước màn đón tiếp PSV Eindhoven, ở trận đấu gần nhất tại La Liga hôm 22/11, Real Madrid đã có màn lội ngược dòng thắng Celta Vigo 2-1 ngay tại sân nhà, tạo nên một chiến thắng đầu tiên của “Kền kền trắng” ở mùa giải năm nay sau khi bị đối thủ dẫn trước. Một tin vui khác dành cho Real Madrid trước màn đón tiếp đại diện Hà Lan, đó là sự trở lại của Vinicius Jr, sau khi ngôi sao người Brazil mãn hạn treo giò, do vậy HLV Jose Mourinho đã không ngần ngại công bố anh sẽ được sắp xếp đá chính ngay từ đầu. Với lợi thế sân nhà, cùng với lực lượng tối ưu, “Kền kền trắng” đã có một chiến thắng tưng bừng với một hiệp 2 bùng nổ.

Về phía PSV Eindhoven, đại diện đến từ Hà Lan chưa bao giờ được xem là đối thủ xứng tầm với Real Madrid. Do vậy, PSV bước vào chuyến làm khách tại Madrid với tâm thế hoàn toàn lép vế, bởi lẽ họ đang xếp tận vị trí 24 trên bảng xếp hạng Champions League với 4 điểm sau 4 trận (1 thắng, 1 hòa, 2 thua). Đoàn quân của HLV Peter Bosz đang rất cần thêm điểm số để củng cố vị trí trong nhóm đi tiếp. Trước chuyến hành quân tới Bernabeu, PSV đã có màn chạy đà hoàn hảo tại giải VĐQG Hà Lan khi vùi dập NEC Nijmegen 4-1 ngay trên sân khách hôm 21/11. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, đại diện xứ hoa tulip lại gặp rất nhiều khó khăn khi xa nhà. Phải đối đầu với ông vua Champions League, PSV đã không thể tránh được thất bại, dù đã vươn lên dẫn trước.

Vào phút 32 của trận đấu, PSV Eindhoven bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số, sau khi Real phải chịu quả phạt đền. Ivan Perisic thực hiện thành công đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Sau khi hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về PSV, ngay đầu hiệp hai, HLV Mourinho đã tung Jude Bellingham, Dean Huijsen và Ibrahima Konaté vào sân thay người. Sự thay đổi này lập tức phát huy hiệu quả giúp đội chủ nhà lội ngược dòng nhanh chóng với 3 bàn thắng liên tiếp trong vòng chưa tới 15 phút. Phút 50: Federico Valverde ghi bàn gỡ hòa 1-1. Phút 60: Cầu thủ vào sân thay người Jude Bellingham lập công nâng tỷ số lên 2-1. Và phút 64, Kylian Mbappé lập công gia tăng cách biệt, đưa “Kền kền trắng” vươn lên dẫn 3-1. Đến phút thứ 83, siêu sao người Pháp hoàn thành cú đúp đưa Real dẫn 4-1. Tỉ số được ấn định vào phút 86, khi Vinícius Júnior góp công vào chiến thắng tưng bừng 5-1 cho Real Madrid. Với chiến thắng này, “Kền kền trắng” đã bay lên đỉnh BXH Champions League 2026/27.