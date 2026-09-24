Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền: gần 7 thập kỷ gìn giữ và phát triển di sản

Ra đời từ năm 1958, Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền mang sứ mệnh gìn giữ và phát triển một trong những di sản ẩm thực lâu đời nhất của Hà Nội. Qua thời gian, thức quà giải nhiệt mộc mạc ngày nào đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh văn hóa đặc trưng của thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn và gìn giữ, những năm gần đây, doanh nghiệp còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bằng tinh thần chuyển mình toàn diện. Sự ra mắt của hàng loạt hương vị mới, cùng các dòng sản phẩm như Kem Tràng Tiền Premium hay Bánh mì Tràng Tiền, chính là bước đi chiến lược giúp mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, đáp ứng trọn vẹn thị hiếu của người tiêu dùng hiện đại.

Dù liên tục đổi mới, giá trị cốt lõi của thương hiệu vẫn nằm ở sự gắn kết các thế hệ. Thưởng thức một que kem mát lạnh không chỉ là nếm thử một vị ngọt, mà còn là chạm vào ký ức. Từ những ngày bé thơ tung tăng theo chân ông bà, đến những buổi hò hẹn thanh xuân, và rồi khi trở thành những ông bố bà mẹ, việc dạo bước quanh Hồ Gươm cùng que Kem Tràng Tiền trên tay đã trở thành một thói quen quen thuộc, một nếp sống in sâu vào tiềm thức của người dân Hà Nội và du khách bốn phương.

Cửa hàng 35 Tràng Tiền cất giữ cả một trời hoài niệm

Với sự gắn kết sâu sắc ấy, trong những ngày cuối cùng ấy, dù không phải là giờ cao điểm, bên trong cửa hàng 35 Tràng Tiền vẫn luôn đông nghịt khách. Lượng khách tìm đến ngày một đông hơn, xen lẫn trong không khí rộn ràng là chút bồi hồi, tiếc nuối khi cơ sở quen thuộc này chính thức nói lời chia tay. Đối với nhiều thế hệ, địa chỉ 35 Tràng Tiền không chỉ là một điểm bán hàng mà đã trở thành chứng nhân lịch sử, một phần ký ức không thể quên.

Khu vực "Bức tường Ký ức" tại cửa hàng 35 Tràng Tiền đã kịp lưu giữ hàng nghìn mẩu giấy đong đầy cảm xúc. Rất nhiều thực khách đã nán lại để tự tay viết và ghim lên tường những dòng chữ chia tay đầy bịn rịn. Từng mẩu chuyện cá nhân, những kỷ niệm ấu thơ được ghi lại cho thấy sự trân quý đặc biệt mà người dân Hà Nội dành cho góc phố lịch sử này.

Hương vị di sản tiếp nối tại các không gian mới khang trang hơn

Khép lại điểm đến 35 Tràng Tiền không phải là sự kết thúc, mà là bước chuyển giao chiến lược để thương hiệu bước sang những địa điểm mới khang trang và trọn vẹn hơn. Việc dịch chuyển này nhằm nâng tầm trải nghiệm của thực khách, kết hợp hoàn hảo giữa hương vị di sản và chất lượng dịch vụ hiện đại. Tại các cơ sở mới, không gian được thiết kế rộng rãi, quy mô và tiện nghi hơn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thưởng thức, thư giãn và gặp gỡ của khách hàng mọi lứa tuổi.

Các cửa hàng mới thuộc hệ thống vẫn luôn chứng kiến lượng khách khổng lồ ghé thăm. Sự tấp nập này minh chứng cho sức sống mãnh liệt của thương hiệu. Hành trình tại điểm bán 35 Tràng Tiền đã khép lại, nhưng tình yêu của thực khách với Kem Tràng Tiền sẽ vẫn tiếp tục vươn xa tại chuỗi không gian chính hãng kế cận:

● Heritage Flagship Store-18 Hàng Bài, phường Cửa Nam: Không gian Flagship mang đậm dấu ấn văn hóa, nơi giao thoa giữa di sản và nét thở hiện đại.

● Flagship Store 44 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm: Điểm đến nằm ngay trên trục phố Tràng Tiền quen thuộc.

● Cửa hàng 18 Ngô Quyền, phường Cửa Nam: Trạm dừng chân thân thuộc, khang trang ngay giữa lòng phố cổ.

Không khí nhộn nhịp, tấp nập khách hàng đổ về Flagship Store 44 Tràng Tiền. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Bên cạnh các không gian trung tâm, hệ thống đại lý của Kem Tràng Tiền vẫn đang liên tục mở rộng để phục vụ thực khách trên toàn quốc. Tra cứu điểm thưởng thức kem chuẩn vị gần nhất tại: https://kemtrangtien.vn/he-thong-dai-ly?m=132