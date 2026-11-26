Yatsuo từng phát triển thịnh vượng nhờ nằm trên tuyến đường Hida Kaido, một tuyến giao thông quan trọng trong quá khứ. Đến thời Genroku thuộc thời Edo, ngành sản xuất giấy tại Yatsuo phát triển mạnh cùng với sự hưng thịnh của nghề bán thuốc truyền thống Toyama. Giấy washi khi đó được sản xuất với số lượng lớn để làm bao bì đựng thuốc, phục vụ mạng lưới bán thuốc nổi tiếng trên khắp Nhật Bản. Vào thời kỳ hoàng kim, khoảng 500 hộ nông dân tại Yatsuo được cho là tham gia làm giấy trong những tháng mùa đông.

Các sản phẩm được sản xuất từ giấy washi Yatsuo

Tuy nhiên, cùng với quá trình cơ giới hóa ngành sản xuất giấy, nghề làm giấy thủ công dần suy giảm. Hiện nay, 21 nghệ nhân đang làm việc tại Keijusha là những người duy nhất còn tiếp tục sản xuất washi tại khu vực Yatsuo.

Xưởng Keijusha tại Toyama sản xuất giấy washi Yatsuo

Người sáng lập Keijusha, ông Keisuke Yoshida, chịu ảnh hưởng sâu sắc của phong trào thủ công mỹ nghệ dân gian Nhật Bản. Sau khi gặp Nghệ nhân Quốc bảo Keisuke Serizawa, ông học hỏi và phát triển kỹ thuật nhuộm khuôn trên giấy washi, vốn được ứng dụng từ phương pháp trang trí vải.

Các sản phẩm được sản xuất từ giấy washi Yatsuo

Với kỹ thuật katazome, trước tiên nghệ nhân cắt hoa văn trên một tấm khuôn gọi là katagami. Khuôn được đặt lên giấy washi trắng, sau đó một loại hồ chống nhuộm làm từ gạo nếp và cám gạo được phủ lên bề mặt. Khi khuôn được tháo ra, giấy sẽ được nhuộm màu. Cuối cùng, nghệ nhân rửa sạch lớp hồ để làm hiện lên hoa văn.

Cây cói giấy tại khu vực tham quan của xưởng giấy Keijusha ở thành phố Toyama

Việc sử dụng khuôn không chỉ tạo nên những họa tiết đặc trưng mà còn giúp sản xuất nhiều tờ giấy có cùng hoa văn. Phương pháp này đã mang lại giá trị mới cho giấy washi trong bối cảnh nghề làm giấy thủ công đứng trước nguy cơ mai một.

Công nhân đang sản xuất giấy tại xưởng giấy Keijusha

Ông Yasuki Yoshida, con trai người sáng lập và hiện là Chủ tịch Keijusha, cho biết nhiều nơi tại Nhật Bản vẫn còn làm giấy washi, nhưng Keijusha hiện là cơ sở duy nhất duy trì kỹ thuật nhuộm khuôn đặc trưng này. Vì vậy, những người muốn học cách tạo hoa văn trên giấy thường tìm đến xưởng, trong đó có cả những người từ tỉnh khác chuyển tới.

Theo ông Yasuki, Keijusha tôn trọng tính chủ động của từng người học, không áp đặt một khuôn khổ quá cứng nhắc. Các nghệ nhân trẻ được khuyến khích vừa học kỹ thuật, vừa suy nghĩ về cách ứng dụng washi vào đời sống hiện đại.

Bà Tomiko, một nghệ nhân tại Keijusha, đã làm giấy washi khoảng 50 năm. Theo bà, quy trình làm việc trong suốt thời gian đó không có quá nhiều thay đổi, nhưng để tạo ra những tờ giấy đồng đều, người thợ phải chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện từng công đoạn hết sức chính xác.

Một tấm giấy washi đang được phơi khô sau khi đã quét hồ chống nhuộm

Bà Tomiko chia sẻ: "Khi còn trẻ, tôi có thể làm khoảng 200 tờ giấy. Bây giờ tôi không còn làm được nhiều như vậy nữa. Tuy nhiên, tôi cảm thấy công việc này có ý nghĩa và giá trị nên vẫn thấy rất thú vị".

Giấy washi được phơi khô sau khi quét hồ chống nhuộm và sản phẩm sau khi đã được nhuộm màu

Bên cạnh những nghệ nhân giàu kinh nghiệm, Keijusha đang đón nhận một thế hệ thợ thủ công trẻ. Chị Hiroko mới làm việc tại xưởng khoảng hai năm. Chị cho biết mình lựa chọn công việc này vì muốn tự tay tạo ra một sản phẩm, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về washi - loại giấy truyền thống đã tồn tại từ lâu đời tại Nhật Bản.

Giấy washi đang được quét hồ chống nhuộm tại xưởng giấy Keijusha

Những năm gần đây, số nghệ nhân trong độ tuổi từ 20 đến 40 tại Keijusha đang tăng lên. Một số người còn chuyển từ địa phương khác đến Yatsuo để học nghề. Đây là tín hiệu tích cực đối với việc chuyển giao kỹ thuật truyền thống cho thế hệ tiếp theo.

Ông Yasuki Yoshida, Chủ tịch Keijusha, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN

Keijusha hiện vẫn thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất bằng phương pháp thủ công. Nhờ kỹ thuật xử lý bề mặt riêng giúp chống nước và hạn chế bám bẩn, các sản phẩm của xưởng có độ bền cao hơn giấy thông thường.

Bên cạnh giấy trang trí, Keijusha còn sản xuất nhiều mặt hàng phù hợp với đời sống hiện đại như vỏ đệm, hộp đựng danh thiếp và các sản phẩm thủ công dùng trong sinh hoạt. Một số sản phẩm hiện được bày bán tại BEAMS, Ginza Takumi và cửa hàng của Bảo tàng Thủ công Dân gian Nhật Bản.

Nguyên liệu sản xuất giấy washi tại xưởng giấy Keijusha

Thông qua việc kết hợp kỹ thuật truyền thống với nhu cầu của cuộc sống đương đại, Keijusha không chỉ bảo tồn nghề làm giấy washi Yatsuo mà còn mở ra những khả năng ứng dụng mới cho loại giấy này. Sự tiếp nối giữa các nghệ nhân đã gắn bó với nghề hàng chục năm và lớp thợ trẻ đang giúp một phần di sản thủ công của Toyama tiếp tục tồn tại, thay vì chỉ được lưu giữ như ký ức của quá khứ.