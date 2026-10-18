Kei-car BYD Racco lần đầu 'ra quốc tế', đắt hơn 3,5 lần ở Nhật

Theo Car News China, BYD hồi tháng 7/2026 tham gia thị trường kei-car ở Nhật Bản bằng mẫu xe điện nhỏ gọn BYD Racco.

Mẫu kei-car này cũng vừa chính thức “ra quốc tế”, cập bến thị trường Sri Lanka với giá ưu đãi hiện ở mức 11,45 triệu rupee Sri Lanka, tương đương 34.550 USD.

Đắt hơn 3,5 lần giá ở Nhật

Khi lần đầu ra mắt khách hàng Nhật Bản, BYD Racco thu về 1.000 đơn đặt hàng chỉ sau 2 tuần mở bán.

Ở “vương quốc kei-car” Nhật Bản, BYD Racco có giá 2,14-2,497 triệu yen (khoảng 13.540-15.780 USD) cho 3 phiên bản. Sau đó, các thị trường “quốc tế” đầu tiên của BYD Racco lần lượt được xác nhận là Sri Lanka và Ma Cao (Trung Quốc) - nơi mẫu kei-car chạy điện cũng được trang bị vô lăng nằm bên phải.

Sau Nhật Bản, các thị trường ôtô tay lái nghịch như Sri Lanka, Ma Cao (Trung Quốc) sẽ là nơi BYD Racco được giới thiệu. Ảnh: BYD.

Khi chính thức ra mắt khách hàng Sri Lanka, BYD Racco có giá 11,45 triệu rupee Sri Lanka, tương đương khoảng 34.550 USD và cao gấp 2,5 lần giá bán khởi điểm ở Nhật Bản. Đại diện BYD tại quốc gia Nam Á cho biết mức giá này chỉ có hiệu lực đến hết ngày 9/11, đồng nghĩa BYD Racco sẽ còn có thể đắt hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Ở Sri Lanka, các loại thuế phí là nguyên nhân ôtô trở thành mặt hàng tương đối đắt đỏ. Điển hình là trường hợp Toyota Yaris Cross, khi mẫu SUV đô thị chạy xăng có giá đến 19,95 triệu rupee Sri Lanka (khoảng 60.200 USD).

Chuyên trang Car News China nhận định nếu đặt vào điều kiện thực tế ở quốc đảo Nam Á, giá bán BYD Racco nhìn chung vẫn khá hợp lý.

BYD Racco đạt chuẩn kei-car ở Nhật Bản. Ảnh: Phong Vân.

BYD Racco đạt chuẩn kei-car ở Nhật Bản, sở hữu ngoại hình vuông vức cùng kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.395 x 1.475 x 1.800 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm, bán kính quay vòng tối thiểu 4,8 mét. Khoang cabin bố trí 4 chỗ ngồi, khu vực chở hàng dung tích tiêu chuẩn 280 lít.

Motor điện của BYD Racco mạnh 63 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 160 Nm, dẫn động cầu trước. Gói pin LFP dung lượng 22,4 kWh hoặc 35,84 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 210-320 km/lần sạc đầy.

Liệu có thể đến Việt Nam?

Sau Nhật Bản, hai thị trường tiếp theo của BYD Racco nhanh chóng được xác nhận là Sri Lanka và Ma Cao (Trung Quốc). Điểm chung của các thị trường này là ôtô sẽ chạy bên tay trái đường theo chiều di chuyển, tức BYD Racco sẽ bố trí tay lái nằm bên phải.

Như vậy có thể cho rằng trong giai đoạn đầu, BYD chỉ đang nhắm Racco cho các thị trường có sự tương đồng trong cách bố trí vô lăng trong khoang lái.

Chiến lược này vừa có thể nhanh chóng mở rộng thị trường, vừa hạn chế việc phải phân bổ nguồn lực cho thêm một dây chuyền lắp ráp BYD Racco khác nhằm phục vụ các thị trường ôtô tay lái thuận.

BYD Racco ưu tiên ra mắt các thị trường tay lái nghịch tương tự Nhật Bản. Ảnh: BYD.

Việt Nam hiện là quốc gia tổ chức giao thông đi về bên phải theo chiều đi, thuộc nhóm thị trường ôtô tay lái thuận - tức vô lăng nằm bên trái. Do vậy, việc BYD Racco đến Việt Nam, nếu có, cũng sẽ diễn ra tại một thời điểm khá xa ở tương lai.

Hiện, BYD Việt Nam đang san sẻ nguồn lực cho mảng hybrid, không còn tập trung toàn lực vào ôtô thuần điện như giai đoạn đầu mới ra mắt.

Sau khi đã có BYD Sealion 6, BYD M9 và BYD Seal 5, hãng xe Trung Quốc chuẩn bị giới thiệu thêm một mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) dành cho thị trường Việt Nam. BYD Sealion 5 dự kiến có giá bán không cao hơn 790 triệu đồng, sẽ chính thức ra mắt trong vài tuần tới.