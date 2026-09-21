Kẻ trộm dùng ChatGPT lần theo ảnh Instagram, tìm một gia đình ở Australia để trộm cắp

Nhiều món đồ đắt tiền, bao gồm túi xách, nhẫn và trang sức bị đánh cắp. Ảnh: ABC News

Kẻ trộm ghép các chi tiết trong ảnh, dùng ChatGPT để tìm căn nhà có nhiều đồ vật xa xỉ

Theo ABC News, một gia đình tại Canberra, Australia thường đăng hình ảnh những món đồ vật xa xỉ sở hữu trên Instagram. Những bức ảnh này đồng thời để lộ nhiều chi tiết về môi trường xung quanh căn nhà.

Ilyes Abdelkader, một trong 4 người Pháp bị cáo buộc, đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để phân tích các hình ảnh. Một bức ảnh có cây hoa anh đào, trong khi hình ảnh khác để lộ tháp Black Mountain Tower tại Canberra. Gia chủ cũng từng đăng ảnh sân sau với hồ bơi và sân tennis.

Từ các manh mối này, Abdelkader sử dụng ChatGPT để tìm những khu vực ở Canberra có các đặc điểm tương ứng, qua đó xác định được căn nhà mục tiêu. Một nguồn tin địa phương cho biết nghi phạm còn sử dụng công cụ này để tìm hiểu thêm thông tin về gia đình, đồng thời tìm kiếm thông tin trên Internet về trường học của con họ.

Nhóm nghi phạm theo dõi căn nhà, trộm cắp tài sản gần 2 triệu AUD

Sau khi xác định được mục tiêu, 4 người Pháp bay từ Thái Lan đến Sydney ngày 7/10/2025, thuê một chiếc Mitsubishi Outlander rồi di chuyển đến Canberra. Chiếc xe được nhìn thấy nhiều lần quanh khu vực căn nhà trước vụ trộm.

Nhóm này còn đặt một camera trên cây đối diện căn nhà để theo dõi. Tối 15/10/2025, khi gia chủ rời khỏi nhà, hai nghi phạm tiếp cận căn nhà. Theo hồ sơ được ABC News dẫn lại, họ dùng thân cây đập vỡ cửa sổ để đột nhập và tiếp cận két sắt.

Sau vụ trộm, 4 người rời Canberra. Cảnh sát bắt giữ họ tại một nhà hàng KFC ở Wentworthville, Sydney, ngày 19/10/2025. Cả 4 người sau đó đã nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến đột nhập và trộm cắp.

Tại phiên tòa ngày 7/9/2026, công tố viên trình bày bản thống nhất sự việc với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được xác định ở mức hơn 1,99 triệu AUD.

Theo hồ sơ tòa án, khoảng 915.000 AUD tài sản đã được thu hồi, trong khi số tài sản có giá trị hơn 1 triệu AUD vẫn chưa được tìm thấy. Một số món đồ được khai báo là chưa thu hồi nhưng công tố viên không thể chứng minh chắc chắn chúng là hàng chính hãng do không có hóa đơn, chứng từ giao dịch hoặc giấy chứng nhận xác thực.

Ảnh trên mạng xã hội có thể tiết lộ nhiều hơn người dùng nghĩ

Vụ án tại Canberra cho thấy những thông tin tưởng như riêng lẻ trong một bức ảnh có thể trở thành các manh mối khi được đặt cạnh nhau. Khả năng này không chỉ xuất hiện trong vụ án Australia.

TechCrunch từng ghi nhận xu hướng người dùng sử dụng các mô hình AI có khả năng phân tích hình ảnh để suy đoán địa điểm từ những dấu hiệu nhỏ như kiến trúc, cảnh đường phố, nhà hàng hoặc cảnh quan. Những mô hình mới có khả năng phóng to, xoay và phân tích các khu vực khác nhau trong ảnh, đồng thời kết hợp khả năng tìm kiếm trên Internet để đưa ra phỏng đoán về địa điểm.

Cảnh sát Australia cũng đã cảnh báo về việc chia sẻ quá nhiều thông tin trên mạng xã hội. Và khuyến cáo người dùng hạn chế công khai địa chỉ, thông tin cá nhân và kế hoạch đi xa, bởi đây có thể là những manh mối được tội phạm sử dụng.

Cảnh sát đồng thời khuyến cáo không nên đăng thông tin về chuyến đi trước khi khởi hành và nên tắt dịch vụ định vị khi đăng ảnh. Thông tin được nhúng trong ảnh có thể giúp xác định nơi bức ảnh được chụp hoặc nơi người dùng sinh sống.

Trong vụ án ở Canberra, những hình ảnh được đăng để chia sẻ về tài sản cá nhân cuối cùng trở thành một phần dữ liệu giúp nhóm trộm xác định mục tiêu. Vụ việc cũng cho thấy cùng với khả năng phân tích hình ảnh ngày càng tăng của AI, việc kiểm soát thông tin và hình ảnh công khai trên mạng xã hội trở thành một yếu tố quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư.