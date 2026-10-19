Kẻ tống tiền, trốn truy nã bị bắt sau gần 3 năm 'tá túc' tại Lào

Qua công tác nắm tình hình, xác minh nguồn tin, lực lượng chức năng phát hiện Sùng Seo Sếnh (SN 2000), trú tại thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang lẩn trốn tại tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào. Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Lào Cai truy nã ngày 14/6/2024 về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Sùng Seo Sếnh.

Đến 14h ngày 15/10/2026, tại bản Phôn Mạ Ny, cụm Nậm Thuộm, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Luông Pha Băng tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Theo lời khai ban đầu, tháng 11/2023, Sếnh tham gia cùng 15 người khác bắt giữ trái pháp luật 2 người mang quốc tịch Trung Quốc nhằm mục đích tống tiền. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn sang Lào, đổi tên thành Pó Sùng nhằm che giấu thân phận, tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Trong thời gian lẩn trốn, Sếnh từng sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn. Sau đó, đối tượng liên lạc với bạn bè tại Việt Nam qua mạng xã hội Facebook để mua bán trâu. Khi di chuyển đến địa bàn tỉnh Luông Pha Băng, Sếnh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đến chiều 17/10, Công an tỉnh Điện Biên đã di lý đối tượng về Việt Nam, xử lý theo quy định của pháp luật.