Kế toán và giám đốc vụ nữ 'đại gia' Chu Thị Thành 'rút ruột' hơn 5 triệu lít xăng, dầu

Hôm nay (3-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử nữ “đại gia” xăng dầu Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) và 22 bị cáo liên quan. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Tham ô tài sản”, “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh.

Trong số các bị cáo của vụ án, bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên một công ty xăng dầu tại Vũng Áng) bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản” và bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) bị truy tố về 2 tội là “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”.

Theo truy tố, bị cáo Hà Ngọc Vinh vốn là Tổ trưởng Tổ Kế toán kho thuộc Phòng Tài chính kế toán của công ty xăng dầu nêu trên. Vinh có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý, theo dõi, đối chiếu, kiểm tra số liệu hàng hóa tại các kho của công ty và kho hàng gửi theo hợp đồng.

Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao quyền sử dụng phần mềm kế toán Smart, Vinh nhận thấy những sơ hở trong hệ thống quản lý, đặc biệt là việc số liệu bán hàng trên phần mềm có thể bị điều chỉnh mà không bị phát hiện.

Từ đó, bị cáo này nảy sinh ý định chiếm đoạt xăng dầu của doanh nghiệp bằng cách thông qua các khách hàng đặt mua hàng của công ty để bán lại chính số xăng dầu này cho họ.

Trong số đó, Công ty Việt Trung (do Cao Bảo Ngọc làm giám đốc) là khách hàng thường xuyên mua số lượng lớn xăng dầu nên Vinh liên hệ và thỏa thuận với Ngọc về việc bị cáo bán xăng dầu không xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá công bố từ 500- 1.000 đồng/lít; thanh toán tiền hàng vào tài khoản cá nhân do Vinh chỉ định hoặc bằng tiền mặt.

Sau đó, chuyến hàng nào Vinh bán và không xuất hoá đơn thì đều thông báo để Ngọc không thanh toán tiền hàng cho công ty xăng dầu tại Vũng Áng mà chuyển tiền mua hàng từ tài khoản Cao Bảo Ngọc hoặc tài khoản Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Ngọc) vào tài khoản của Hà Ngọc Vinh.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12-2016 đến tháng 4-2025, Vinh đã xuất bán không có hoá đơn GTGT cho Cao Bảo Ngọc 187 lần với tổng số lượng hơn 5 triệu lít xăng, dầu, giá trị hơn 94 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hà Ngọc Vinh khai, đã dùng hơn 90 tỷ đồng chiếm đoạt được để “đốt” hết vào cờ bạc trực tuyến, không chia cho ai.

Trước lời khai trên, Hội đòng xét xử (HĐXX) cho rằng chưa chắc đã có việc đó. Bị cáo chưa chắc đã để mất toàn bộ số tiền vào việc đánh bạc như thế. Tuy nhiên, việc này không chứng minh được, tài liệu chứng cứ đến đâu, HĐXX xem xét tới đó.

Trước tòa, Hà Ngọc Vinh trước sau đều khẳng định, bị cáo này chỉ một mình thực hiện hành vi phạm tội, không có ai hỗ trợ.

Tài liệu tố tụng xác định, bị cáo Cao Bảo Ngọc đã mua của Vinh số lượng xăng, dầu nêu trên và được nhân viên công ty xăng dầu ở Vũng Áng chiết khấu hơn 4,6 tỷ đồng.

Theo lời khai của Ngọc, năm 2016, khi một đoàn công tác từ Vũng Áng đến làm việc, Vinh cho biết tại đây còn tồn kho một lượng xăng, dầu không có hóa đơn và đề nghị Ngọc mua giúp. Ngọc đồng ý mua số hàng này theo mức giá Vinh đưa ra.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc biết hàng hóa không có hóa đơn là vi phạm pháp luật nhưng vẫn đồng ý mua, Ngọc cho biết: “Trước đây, hai đơn vị mua bán với nhau rất nhiều nên khi anh Vinh nói thế, bảo cố gắng mua hàng ủng hộ, bị cáo nghĩ việc mua bán theo quy trình chung của công ty thôi”.

HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi: "Mua 187 chuyến hàng trị giá gần trăm tỷ mà người ta không xuất hóa đơn, bị cáo vẫn nghĩ đó là mua bán theo đúng quy trình của công ty, khai thế có thuyết phục không. Cả thời gian dài như vậy mà bị cáo không nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật à"?

Vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa sau dó cho rằng, với vị trí là một giám đốc doanh nghiệp, bị cáo Cao Bảo Ngọc buộc phải biết đây là hành vi phạm pháp.