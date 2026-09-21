Kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất 'rút ruột' hơn 1,5 tỷ đồng

Trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025, Nguyễn Kỳ Trí là Kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên (nay là Ban Quản lý dự án khu vực I, tỉnh An Giang). Do kinh doanh thua lỗ và nợ nần nhiều người, Nguyễn Kỳ Trí đã tự ý rút 1,599 tỷ đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kỳ Trí.

Số tiền này được Trí sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng làm công trình dân sinh do ông Trí thi công.

Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.