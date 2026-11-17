Ngày 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Chí Tôn (SN 1988, trú tại khóm Sa Bình, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vương Chí Tôn thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tôn công tác tại một cơ quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, được giao thực hiện nhiệm vụ kế toán.

Do nợ nần, Tôn đã lợi dụng công việc được giao để nhiều lần lấy trộm tài sản, thiết bị chuyên dụng của cơ quan.

Quá trình điều tra xác định, Tôn đã thực hiện 10 lần trộm cắp, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 4,27 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi lấy được tài sản, Tôn đem bán lại cho người khác, thu về tổng cộng hơn 151 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Vương Chí Tôn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.