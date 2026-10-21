Kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam bị khởi tố trong vụ án liên quan đến Hải SAPA TV

Ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (sinh năm 1981) và Đỗ Kim Chung (sinh năm 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hai bị can lần lượt là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam.

02 đối tượng Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung. (Ảnh: CACC).

Các bị can bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung bị cáo buộc có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Việc khởi tố hai bị can là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (Hải SAPA TV) và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án để điều tra các hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam hai bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cơ quan chức năng sẽ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.