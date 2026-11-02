Kế toán PVoil Vũng Áng tham ô 94 tỷ đồng để đánh bạc

Trong phiên tòa xét xử bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Tập đoàn Thiên Minh Đức) và đồng phạm đang diễn ra tại TAND TP Hà Nội, cơ quan tố tụng cáo buộc, bị cáo Hà Ngọc Vinh (Kế toán PVoil Vũng Áng) tham ô tài sản số tiền rất lớn.

Theo đó, từ năm 2016, Vinh chủ động thỏa thuận với Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) bán xăng dầu của PVOil Vũng Áng với giá thấp hơn mức công bố từ 500 đến 1.000 đồng mỗi lít. Đổi lại, các chuyến hàng này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và Ngọc không thanh toán cho PVOil Vũng Áng.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh, Kế toán PVoil Vũng Áng tại phiên tòa.

Tuy nhiên, nhân viên Công ty Việt Trung vẫn đặt hàng, xe bồn vào kho nhận hàng theo đúng quy trình. Với những chuyến không xuất hóa đơn, Vinh thông báo để Ngọc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình hoặc giao tiền mặt. Như vậy là xăng dầu vẫn rời kho qua các khâu kiểm soát thông thường, nhưng tiền không về doanh nghiệp. Lượng xăng dầu thực tế đã giao cũng không được ghi nhận là doanh thu bán hàng cho Công ty Việt Trung.

Để che số xăng dầu này trên sổ sách, Vinh điều chỉnh tăng sản lượng của nhiều khách hàng khác khoảng từ 200 đến 400 lít mỗi trường hợp, tương đương từ 2-3%. Tổng phần tăng thêm được tính bằng lượng xăng dầu đã bán cho Ngọc nhưng không xuất hóa đơn.

Hành vi này khiến dữ liệu trên phần mềm vẫn thể hiện tổng lượng xuất bán và tồn kho cân đối. Xăng dầu thực tế bán cho Công ty Việt Trung được đưa vào số liệu của nhiều khách hàng khác nên nếu chỉ kiểm tra trên hệ thống đặt hàng, bộ phận quản lý khó phát hiện phần hàng đã bị đưa ra ngoài hóa đơn.

Bị cáo Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung tại phiên tòa.

Năm 2024, Vinh chuyển sang lập lệnh điều chuyển khống, thể hiện lượng xăng dầu chuyển từ kho Vũng Áng đến các kho Nghi Sơn, Chân Mây cao hơn thực tế. Phần chênh lệch tiếp tục tương ứng với số hàng đã bán cho Ngọc.

Ngoài ra, Vinh còn làm giả biên bản đối chiếu, xác nhận số lượng hàng đang gửi tại Petec Hải Phòng để đối phó với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. Tổng lượng xăng dầu bị bán gian lận gần 5,1 triệu lít, trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Ngọc thừa nhận mua số hàng này từ Vinh rồi bán lại cho các chủ tàu cá tại Quảng Trị. Theo thỏa thuận, Ngọc được hưởng chênh lệch 4,7 tỷ đồng, tương ứng khoản chiết khấu Vinh dành cho mình.

Hơn 89 tỷ đồng tiền mua xăng dầu được Ngọc chuyển qua các tài khoản cá nhân của Vinh hoặc giao tiền mặt. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Ngọc tự nguyện nộp lại PVOil Vũng Áng 4,7 tỷ đồng đã hưởng lợi bất hợp pháp. Vinh khai, đã dùng toàn bộ tiền bán hàng cho Ngọc để đánh bạc trực tuyến và thua hết.

Bị cáo Chu Thị Thành (hàng trên, bên phải) và đồng phạm tại phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định, Vinh được cấp tài khoản phần mềm kế toán, có quyền thêm, sửa, xóa và tra cứu nhiều loại chứng từ. Quy trình của PVOil Vũng Áng có nhiều khâu kiểm soát từ đặt hàng, giao hàng đến xuất hóa đơn, thanh toán. Tuy nhiên, các phần mềm do nhiều đơn vị xây dựng, không liên thông; dữ liệu đặt hàng không tự động đối chiếu với dữ liệu xuất hàng và không cảnh báo trường hợp hàng đã xuất nhưng chưa xuất hóa đơn.

Khi hóa đơn bị hủy, dữ liệu cũng không được cập nhật ngược. Hệ thống không tự cảnh báo khi sản lượng xuất hàng và hóa đơn không khớp, cũng không báo cho cấp quản lý khi dữ liệu bị xóa. Vinh biết, Phòng kinh doanh và Phòng quản lý hàng hóa không được phân quyền truy cập để kiểm tra nguồn xuất, nhập, tồn nên khó đối chiếu ngược khi số liệu bị điều chỉnh...

23 bị cáo trong vụ án:

Tội “Tham ô tài sản” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”

Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức

Lê Thanh An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức

Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức

Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng Tập đoàn Thiên Minh Đức

Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức

Tội “Tham ô tài sản”

Hà Ngọc Vinh, Kế toán PVoil Vũng Áng

Nguyễn Thị Thanh Hải, Kế toán Tập đoàn Thiên Minh Đức

Tội “Tham ô tài sản” và tội “Trốn thuế”

Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung

Tội “Trốn thuế”

Mai Thị Kim, Giám đốc Công ty Hoàng Kim

Trương Đình Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty Ngân Tín

Phạm Đức Tiệp, Giám đốc Công ty Ngân Tín-Chi nhánh Hà Nội

Đỗ Thế Năng, Tổng Giám đốc Công ty BMT

Lê Mai Tú, Giám đốc Công ty Hải An

Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh

Trần Quốc Lộc, Giám đốc Công ty Duy Ngọc

Lê Văn Đồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh

Đào Đăng Khải, Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc

Tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước”

Lê Thị Ngọc Lan, Thủ quỹ Tập đoàn Thiên Minh Đức

Phạm Thị Quỳnh Trang, Thủ quỹ Tập đoàn Thiên Minh Đức

Nguyễn Trường Sơn, nhân viên Tập đoàn Thiên Minh Đức

Chu Việt Hùng: nhân viên Tập đoàn Thiên Minh Đức

Dương Thị Thanh Hương, Kế toán Tập đoàn Thiên Minh Đức

Lê Khắc Duẩn, nhân viên kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức