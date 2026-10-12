Kế toán giả mạo chữ ký, lập khống hồ sơ chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Ngày 30-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến bà Đặng Thị Lý (SN 1981, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - hiện là Viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát; nguyên kế toán Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can

Quá trình điều tra, xác định trong thời gian từ ngày 23-2-2018 đến ngày 12-10-2023, Đặng Thị Lý đã lập, ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình, dự án do Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát làm chủ đầu tư trái quy định, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.