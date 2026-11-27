Khái quát về kế toán carbon

Kế toán carbon là quá trình đo lường, ghi nhận, tổng hợp và báo cáo lượng phát thải khí nhà kính, đồng thời phản ánh các chi phí, nghĩa vụ và tác động tài chính liên quan đến phát thải, qua đó cung cấp thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp và ứng phó với rủi ro khí hậu. Kế toán carbon gồm hai phương diện: (i) Kế toán phát thải vật lý, đo lường phát thải Phạm vi 1 (trực tiếp), Phạm vi 2 (từ năng lượng mua vào) và Phạm vi 3 (chuỗi giá trị) theo Giao thức Khí nhà kính (GHG Protocol) hoặc ISO 14064; và (ii) Kế toán carbon về mặt tài chính, liên quan đến hạch toán hạn ngạch, tín chỉ carbon, nghĩa vụ tuân thủ và tác động của rủi ro khí hậu đến tình hình tài chính doanh nghiệp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Vneconomy)

Hai phương diện này được kết nối thông qua Chuẩn mực công bố thông tin liên quan đến khí hậu IFRS S2 của Hội đồng Chuẩn mực Báo cáo Bền vững Quốc tế (ISSB). Chuẩn mực yêu cầu doanh nghiệp công bố cả lượng phát thải theo ba phạm vi và tác động tài chính của rủi ro, cơ hội khí hậu. Chẳng hạn, giá carbon tăng làm phát sinh chi phí mua hạn ngạch; quy định giảm phát thải có thể buộc doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới; còn thời tiết cực đoan có thể gây thiệt hại tài sản và gián đoạn sản xuất.

Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có chuẩn mực kế toán quốc tế thống nhất về hạn ngạch phát thải. Năm 2004, Ủy ban Diễn giải Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRIC) ban hành IFRIC 3 nhằm hướng dẫn kế toán đối với các cơ chế giao dịch quyền phát thải. Theo đó, hạn ngạch được ghi nhận là tài sản vô hình theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế quy định cách ghi nhận, đo lường giá trị và trình bày các loại tài sản vô hình trên báo cáo tài chính (IAS 38); hạn ngạch được cấp miễn phí được xử lý như khoản trợ cấp của Chính phủ theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 20 về Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ và trình bày thông tin về hỗ trợ của Chính phủ (IAS 20).

Hoàn thiện dữ liệu phát thải - nền tảng của kế toán carbon

Việc chưa có chuẩn mực thống nhất về hạch toán hạn ngạch phát thải đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng và tính minh bạch của dữ liệu carbon. Đặc biệt, khi phát thải được định giá và gắn với nghĩa vụ tài chính, dữ liệu carbon không chỉ phục vụ báo cáo mà còn trở thành căn cứ xác định chi phí và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm từ Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản cho thấy, các hệ thống quản lý phát thải đều chú trọng quy trình giám sát, báo cáo, thẩm tra độc lập, rà soát của cơ quan quản lý và nộp trả hạn ngạch. Trong đó, chất lượng dữ liệu và độ tin cậy của hoạt động thẩm tra là những yếu tố quyết định hiệu quả thực thi.

Tại EU, hệ thống giao dịch phát thải (EU ETS) được vận hành trên cơ sở một quy trình giám sát, báo cáo và thẩm tra (MRV) tương đối chặt chẽ. Các cơ sở thuộc diện điều chỉnh phải xây dựng kế hoạch giám sát được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, theo dõi phát thải trong năm, lập báo cáo hằng năm và thuê tổ chức thẩm tra được công nhận xác nhận số liệu trước khi nộp trả hạn ngạch. Theo quy trình hiện hành, báo cáo phát thải phải được thẩm tra và nộp trước ngày 31/3 năm tiếp theo; hạn ngạch phải được hoàn trả trước ngày 30/9. Thời gian gần đây, EU tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về MRV. Quy định thực thi (EU) 2024/2493 sửa đổi các yêu cầu về giám sát và báo cáo phát thải; Quy định thực thi (EU) 2025/1192 tiếp tục sửa đổi Quy định (EU) 2018/2067 về thẩm tra dữ liệu và công nhận tổ chức thẩm tra. Theo đó, thẩm tra viên phải đưa ra mức bảo đảm hợp lý rằng báo cáo không có sai sót trọng yếu, đồng thời tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan và hoài nghi nghề nghiệp.

Tại Trung Quốc, việc mở rộng thị trường carbon quốc gia đi đôi với tăng cường kiểm soát chất lượng dữ liệu phát thải. Từ tháng 3/2025, Trung Quốc đưa thêm ba ngành thép, xi măng và luyện nhôm vào hệ thống giao dịch phát thải, nâng phạm vi lên khoảng 3.500 đơn vị, tương đương khoảng 8 tỷ tấn CO₂, chiếm trên 60% tổng lượng phát thải CO₂ cả nước. Năm 2025, thị trường ghi nhận 3.378 đơn vị thuộc diện quản lý hạn ngạch.

Để hạn chế gian lận, Quy định tạm thời về quản lý giao dịch quyền phát thải carbon (có hiệu lực từ 01/5/2024) quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong kiểm soát, lưu trữ và bảo đảm tính chính xác của dữ liệu phát thải; đồng thời xác lập trách nhiệm của các tổ chức dịch vụ kỹ thuật tham gia lập và thẩm tra báo cáo. Trong đó, chế tài được tăng cường đáng kể như doanh nghiệp làm giả dữ liệu có thể bị phạt từ 500.000 đến 2 triệu Nhân dân tệ hoặc từ 5 - 10 lần khoản thu bất hợp pháp; tổ chức thẩm tra vi phạm có thể bị cấm hành nghề, cá nhân liên quan bị cấm hành nghề 5 năm hoặc vĩnh viễn. Các quy định này tiếp tục được duy trì trong lần sửa đổi tháng 8/2026.

Tại Nhật Bản, cơ chế giao dịch phát thải GX-ETS chuyển từ giai đoạn tự nguyện (2023 - 2025) sang giai đoạn bắt buộc từ tháng 4/2026. Đối tượng tham gia là doanh nghiệp có lượng phát thải CO₂ trực tiếp bình quân trong ba năm tài chính gần nhất từ 100.000 tấn trở lên. Doanh nghiệp phải được tổ chức xác nhận đã đăng ký với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) thẩm tra cả mức phát thải mục tiêu và lượng phát thải thực tế. Cách tiếp cận của Nhật Bản là nâng dần mức độ bảo đảm của hoạt động thẩm tra thay vì áp dụng ngay yêu cầu cao nhất. Theo lộ trình của METI, trong ba năm đầu (2026 - 2028), các doanh nghiệp áp dụng mức bảo đảm có giới hạn (limited assurance); từ năm tài chính 2029, mức bảo đảm hợp lý (reasonable assurance) được triển khai từng bước đối với các cơ sở phát thải quy mô lớn. Các nguyên tắc và quy trình xác nhận được xây dựng trên cơ sở những chuẩn mực chung như ISO 14064-3 và ISSA 5000.

Hoàn thiện khung chính sách về kế toán carbon tại Việt Nam

Khung chính sách về thị trường carbon và kế toán carbon tại Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện theo lộ trình từ quản lý phát thải đến vận hành giao dịch. Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/8/2025) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn đã thiết lập cơ chế kiểm kê, giảm nhẹ phát thải và phân bổ hạn ngạch giai đoạn 2025 - 2030. Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật) cũng xác định 2.166 cơ sở phải kiểm kê.

Căn cứ các quy định này, Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam đã xác lập lộ trình thí điểm đến năm 2028 và vận hành chính thức từ năm 2029. Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 9/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho giai đoạn 2025 - 2026 đã phê duyệt hạn ngạch thí điểm cho 110 cơ sở thuộc ba ngành nhiệt điện, thép và xi măng, với tổng hạn ngạch khoảng 243,1 triệu tấn CO₂ tương đương cho năm 2025 và 268,4 triệu tấn cho năm 2026.

Ngoài ra, Nghị định số 29/2026/NĐ-CP ngày 19/01/2026 của Chính phủ đã quy định chi tiết về cơ chế đăng ký, lưu ký và giao dịch hạn ngạch, tín chỉ carbon; trong khi Thông tư số 48/2026/TT-BTC ngày 12/5/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước. Tuy nhiên, giữa khuôn khổ pháp lý và năng lực thực thi vẫn tồn tại khoảng cách trên bốn phương diện.

Thứ nhất, khuôn khổ kế toán hiện hành vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của thị trường carbon. Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc ghi nhận, đo lường và trình bày đối với hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon và nghĩa vụ nộp trả, đặc biệt là trong trường hợp hạn ngạch được cấp miễn phí hoặc mua bổ sung.

Thứ hai, dữ liệu và năng lực quản trị carbon còn hạn chế. Ở cấp doanh nghiệp, dữ liệu phát thải còn phân tán, thiếu chuẩn hóa và chưa có đầu mối phụ trách rõ ràng. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Luyên và Nguyễn Thị Minh Phương (2026) xác định bốn nhóm rào cản đối với kế toán quản trị carbon tại doanh nghiệp sản xuất, gồm hạn chế nguồn lực, thiếu hụt chuyên môn, khó khăn về dữ liệu và công nghệ, cùng những bất cập về thể chế và văn hóa tổ chức.

Thứ ba, khả năng truy xuất và chia sẻ dữ liệu phát thải trong chuỗi cung ứng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Cơ chế Điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Mặc dù hoạt động đo lường phát thải tại cấp doanh nghiệp đã có những tiến triển nhất định, mức độ sẵn sàng đáp ứng CBAM giữa các doanh nghiệp vẫn còn khác nhau. Đặc biệt, việc thu thập và chuyển giao dữ liệu phát thải theo từng sản phẩm từ nhà sản xuất đến nhà nhập khẩu EU vẫn là một thách thức lớn.

Thứ tư, năng lực thẩm tra và nguồn nhân lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số tổ chức trong nước đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận theo ISO 14065, nhưng phạm vi công nhận thường theo ngành, chẳng hạn kiểm kê cấp tổ chức trong ngành phát điện và truyền tải, khiến một số doanh nghiệp lớn phải sử dụng dịch vụ nước ngoài. Cần lưu ý đây là công nhận trong nước theo ISO 14065, khác với yêu cầu được cơ quan công nhận của EU chứng nhận đối với thẩm tra CBAM.

Những hạn chế trên có mối liên hệ với nhau: Dữ liệu thiếu đồng bộ làm giảm độ tin cậy của kiểm kê; năng lực kế toán và thẩm tra hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng ghi nhận, xác nhận và công bố thông tin; từ đó làm giảm khả năng tham gia thị trường carbon và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Do vậy, cần hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ kế toán, hạ tầng dữ liệu, năng lực thẩm tra và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp.

Từ những vấn đề đặt ra trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ kế toán carbon và thực hiện các cam kết giảm phát thải, Việt Nam cần triển khai đồng bộ một số giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, khả năng đáp ứng và hiệu quả thực thi chính sách carbon, cụ thể như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện hướng dẫn kế toán đối với hạn ngạch và tín chỉ carbon. Theo đó, cần sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về ghi nhận, đo lường, trình bày hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon, nghĩa vụ nộp trả và xử lý hạn ngạch chưa sử dụng; tham khảo IAS 37, IAS 38 và kinh nghiệm quốc tế nhằm bảo đảm tính nhất quán, minh bạch trong thực hành kế toán.

Thứ hai, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu carbon. Trước hết, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ số phát thải theo hướng thống nhất, có khả năng cập nhật thường xuyên và phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó, khuyến khích doanh nghiệp chuẩn hóa, số hóa quy trình kiểm kê phát thải và từng bước tích hợp dữ liệu carbon vào hệ thống kế toán, quản trị và sản xuất.

Thứ ba, xây dựng lộ trình công bố thông tin bền vững phù hợp với điều kiện trong nước và thông lệ quốc tế. Khi dữ liệu carbon từng bước được chuẩn hóa, việc hoàn thiện các yêu cầu công bố thông tin cũng cần được triển khai đồng bộ. Theo đó, cần nghiên cứu hài hòa quy định trong nước với chuẩn mực của ISSB và các chuẩn mực quốc tế. Lộ trình áp dụng nên được thiết kế phù hợp với quy mô và năng lực của từng nhóm doanh nghiệp, trước mắt tập trung vào thông tin phát thải Phạm vi 1 và Phạm vi 2, sau đó từng bước mở rộng sang Phạm vi 3, đồng thời gắn công bố thông tin với yêu cầu bảo đảm độ tin cậy.

Thứ tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và phối hợp liên ngành trong quá trình thực thi chính sách carbon. Để các yêu cầu về kiểm kê và công bố thông tin không trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp, cần chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi cung ứng chịu tác động của CBAM. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và cơ quan liên quan nhằm thống nhất hệ số phát thải, phương pháp kiểm kê, yêu cầu thẩm tra, hướng dẫn kế toán và công bố thông tin, qua đó hạn chế sự chồng chéo về quy định và nghĩa vụ báo cáo.

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