Kế toán carbon giúp doanh nghiệp Việt thích ứng với yêu cầu chuyển đổi xanh. Ảnh minh họa

Khi doanh nghiệp phải tính cả lượng khí thải trong mỗi sản phẩm

Trước đây, khi đánh giá hiệu quả sản xuất, doanh nghiệp thường quan tâm đến những con số như sản lượng, chi phí nguyên vật liệu, điện năng, nhiên liệu hay lợi nhuận. Tuy nhiên, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh, một yếu tố mới đang ngày càng được chú trọng là lượng khí nhà kính phát sinh trong quá trình sản xuất.

Một nhà máy không chỉ cần biết sản xuất một sản phẩm hết bao nhiêu tiền mà còn phải xác định quá trình đó tạo ra bao nhiêu khí thải, phát thải tập trung ở công đoạn nào và có thể cắt giảm bằng cách nào. Đây là yêu cầu ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và hướng tới xuất khẩu xanh. Đặc biệt, khi các thị trường lớn áp dụng những rào cản kỹ thuật về môi trường như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu, việc minh bạch dữ liệu phát thải và thực hành ESG trở thành điều kiện tiên quyết để giữ vững đơn hàng.

Tại Việt Nam, yêu cầu này cũng gắn với lộ trình thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Theo lộ trình kiểm kê khí nhà kính hiện hành, từ năm 2027, các cơ sở thuộc diện quy định phải thực hiện báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính hằng năm. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống theo dõi, thu thập dữ liệu và tìm kiếm giải pháp đo lường phát thải đầy đủ, chính xác. Một trong những công cụ phục vụ trực tiếp yêu cầu này là kế toán carbon.

Hiểu một cách đơn giản, kế toán carbon là việc đo lường, ghi nhận và quản lý lượng khí nhà kính phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp. Nếu kế toán tài chính giúp doanh nghiệp theo dõi dòng tiền, chi phí và lợi nhuận thì kế toán carbon giúp xác định lượng phát thải gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lượng phát thải này có thể đến từ việc sử dụng nhiên liệu, điện năng, các quá trình công nghệ hoặc những hoạt động khác trong chuỗi cung ứng.

Theo cách phân loại phổ biến, phát thải khí nhà kính được chia thành 3 phạm vi: Phát thải trực tiếp từ hoạt động của doanh nghiệp (Scope 1); phát thải gián tiếp từ năng lượng mua ngoài, như điện năng (Scope 2); và các phát thải gián tiếp khác trong chuỗi giá trị (Scope 3). Việc xác định đầy đủ các nguồn phát thải giúp doanh nghiệp nhận diện những công đoạn tiêu thụ nhiều năng lượng, từ đó có cơ sở xây dựng phương án tiết kiệm chi phí và tối ưu báo cáo phát thải CO₂.

Tuy nhiên, triển khai kế toán carbon không đơn giản là cộng các khoản tiêu thụ điện, nhiên liệu rồi quy đổi thành lượng khí thải. Dữ liệu phục vụ tính toán thường nằm phân tán ở nhiều bộ phận khác nhau, từ kế toán, sản xuất, kỹ thuật đến kho và mua hàng. Nếu không có phương pháp thu thập và quản lý thống nhất, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc xác định chính xác lượng phát thải cũng như cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra, thẩm định. Bên cạnh đó, việc tính toán còn cần tuân theo những tiêu chuẩn quốc tế phù hợp: ISO 14064-1 quy định các yêu cầu về định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính ở cấp tổ chức, còn ISO 14067 tập trung vào việc xác định dấu chân carbon của sản phẩm.

Kết nối dữ liệu kế toán và công nghệ để quản lý phát thải

Trước nhu cầu quản lý dữ liệu phát thải của doanh nghiệp, ngày 23/11/2026, Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Thịnh Vượng (ProsFIN) và Vietnamobile ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về phát triển và triển khai giải pháp kế toán carbon.

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Thịnh Vượng (ProsFIN) và Vietnamobile ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về phát triển và triển khai giải pháp kế toán carbon.

Theo nội dung hợp tác, hai bên hướng tới kết hợp chuyên môn kế toán, quản trị dữ liệu với hạ tầng công nghệ số, kết nối dữ liệu từ các nguồn tiêu thụ điện, nhiên liệu và dây chuyền vận hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất triển khai giải pháp đo lường phát thải, kiểm kê khí nhà kính và quản lý dữ liệu bài bản. Giải pháp dự kiến tập trung vào việc chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, tích hợp bộ hệ số phát thải để quy đổi tự động theo phương pháp luận quốc tế (như ISO 14064-1, ISO 14067), phân loại nguồn phát thải theo từng phạm vi (Scope 1, 2, 3) và lưu trữ lịch sử dữ liệu có khả năng truy vết phục vụ kiểm tra, thẩm định.

Về lâu dài, hai bên định hướng phát triển khả năng phân tích dữ liệu phát thải theo từng công đoạn sản xuất và nhóm sản phẩm trên nền tảng số hóa đồng bộ. Đây là một trong những yêu cầu đáng chú ý đối với doanh nghiệp xuất khẩu khi cần trích xuất báo cáo dấu chân carbon của sản phẩm cho khách hàng, đối tác quốc tế đáp ứng chuẩn CBAM và ESG.

Chia sẻ về vấn đề này, NCS.Ths Jolie Hướng Dương, nhà sáng lập và điều hành ProsFIN, cho rằng: "Trước đây, kế toán giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi: Sản xuất một sản phẩm hết bao nhiêu tiền? Nhưng trong nền kinh tế xanh, doanh nghiệp cần trả lời thêm: Sản xuất một sản phẩm phát thải bao nhiêu khí nhà kính?"

Theo bà Jolie Hướng Dương, kế toán carbon không nên chỉ dừng lại ở việc lập báo cáo phát thải CO₂ để đáp ứng quy định. Giá trị lớn hơn là giúp doanh nghiệp đo lường, kiểm soát và sử dụng dữ liệu phát thải để đưa ra những quyết định quản trị hiệu quả. Việc kết hợp giữa chuyên môn kế toán và công nghệ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp từng bước giải quyết những khó khăn trong quá trình thu thập, xử lý và quản lý thông tin phát thải.

Chuyển đổi xanh bắt đầu từ việc đo lường chính xác

Trong quá trình chuyển đổi xanh, việc xác định lượng phát thải không chỉ nhằm đáp ứng các quy định về môi trường mà còn có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp. Khi có dữ liệu đầy đủ, doanh nghiệp có thể nhận biết công đoạn nào sử dụng nhiều năng lượng, nguồn phát thải nào chiếm tỷ trọng lớn và đâu là những khâu có thể cải thiện.

Cụ thể, thông qua việc theo dõi lượng điện, nhiên liệu tiêu thụ và phát thải tại từng công đoạn, doanh nghiệp có thêm cơ sở để xem xét điều chỉnh quy trình sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn hoặc lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, khả năng cung cấp thông tin phát thải minh bạch, có cơ sở kiểm chứng ngày càng có ý nghĩa quyết định trong việc đáp ứng yêu cầu xuất khẩu xanh của đối tác quốc tế.

Dù vậy, để kế toán carbon thực sự phát huy hiệu quả, doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng dữ liệu ngay từ đầu. Thông tin phải được thu thập nhất quán, có thể truy xuất nguồn gốc, xác định rõ phương pháp tính toán và lưu giữ lịch sử điều chỉnh khi cần thiết. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận trong doanh nghiệp, thay vì chỉ giao nhiệm vụ cho riêng bộ phận kế toán hoặc phụ trách môi trường.

Trong bối cảnh yêu cầu về phát triển bền vững và ESG ngày càng được chú trọng, việc chủ động quản lý phát thải sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chuyển đổi xanh phù hợp với điều kiện thực tế. Sự hợp tác phát triển giải pháp kế toán carbon giữa ProsFIN và Vietnamobile cho thấy công nghệ đang mở ra thêm những phương thức hỗ trợ doanh nghiệp số hóa quy trình thu thập dữ liệu và tiếp cận giải pháp đo lường phát thải chuẩn xác, biến những con số về phát thải thành căn cứ cho các quyết định sản xuất, kinh doanh và từng bước đưa chuyển đổi xanh đi vào thực chất.