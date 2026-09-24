Kè Thường Thới Tiền hoàn thành sớm 3 tháng, bảo vệ bờ sông Tiền mùa lũ

Sáng 24/9, ông Huỳnh Văn Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay, Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền (gọi tắt là kè Thường Thới Tiền) trên địa bàn xã Thường Phước đã hoàn thành, sớm hơn kế hoạch khoảng 3 tháng.

Dự án kè Thường Thới Tiền trên địa bàn xã Thường Phước xây dựng hoàn thành, kịp thời phát huy hiệu quả bảo vệ bờ sông Tiền trong mùa lũ năm nay. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tại khu vực kè Thường Thới Tiền, đoạn sạt lở, sụt lún trước đây đã được đơn vị thi công hoàn thành việc khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu; đã xây dựng xong đoạn kè mới kết hợp trải bê tông nhựa mặt đường, lát gạch vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng… Đến nay, dự án kè Thường Thới Tiền hoàn thành việc xây dựng, đưa vào sử dụng, kịp thời phát huy hiệu quả bảo vệ bờ sông Tiền trong mùa lũ năm nay. Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục, dự kiến tuần tới sẽ bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng.

Dự án kè Thường Thới Tiền dài 1.100 m, tổng mức đầu tư hơn 246 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp. Dự án có 2 gói thầu xây lắp (số 14, 15) do Liên danh Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội thi công.

Dự án được triển khai xây dựng từ tháng 10/2025 và kế hoạch hoàn thành trong tháng 12/2026. Tận dụng thời gian “vàng” của mùa khô, chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị liên quan tranh thủ thi công. Cùng với đó, xác định tính cấp bách của dự án, thời gian qua, các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, khắc phục khó khăn về nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công và đến nay đạt những kết quả tích cực.

Dự án kè Thường Thới Tiền trên địa bàn xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng hoàn thành. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Trong năm 2025, khu vực kè Thường Thới Tiền đã liên tục xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, làm sụp mái taluy kè, sụp vỉa hè, ăn sâu vào lòng đường. Trước tình hình đó, tháng 8/2025, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực kè Thường Thới Tiền. Tháng 10 và 11/2025, UBND tỉnh Đồng Tháp lần lượt ban hành 2 quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực kè Thường Thới Tiền với tổng chiều dài 1,1km.

Ngay khi Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được ban hành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Quy trình lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; quy trình lựa chọn tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đều đã chỉ định thầu rút gọn.

Việc đầu tư dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở khu vực kè Thường Thới Tiền nhằm khẩn trương khắc phục và chủ động phòng chống sạt lở, sụt lún bờ sông Tiền khu vực kè Thường Thới Tiền; kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, an toàn công trình phòng chống thiên tai, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông đi lại của người dân.