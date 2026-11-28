Hội thảo tập trung làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản và sáng tạo giá trị mới trong dòng chảy kiến trúc đương đại. Thay vì sao chép rập khuôn hình thức cũ hay phủ nhận giá trị truyền thống – bản địa, các tham luận tại hội thảo hướng tới nhận diện tri thức, logic tổ chức không gian, giải pháp thích ứng khí hậu và bảo tồn thích ứng nhằm kiến tạo những giá trị kiến trúc mới bền vững, nhân văn.

Đề tài VH.02.02/22-28 do KTS. Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và TS.KTS. Nguyễn Quốc Tuân, Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc – Công trình, Trường đại học Phương Đông đồng chủ nhiệm, cùng sự tham gia của các nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường đại học Xây dựng Hà Nội, Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Viện Bảo tồn Di tích, Tạp chí Kiến trúc và một số đơn vị chuyên ngành.

Hội thảo tập trung làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản và sáng tạo giá trị mới trong dòng chảy kiến trúc đương đại. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại hội thảo, TS.KTS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu, kế thừa các giá trị kiến trúc truyền thống và tiếp nhận có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. Theo đó, nghiên cứu kiến trúc cần xuất phát từ thực tiễn, thông qua khảo sát đời sống cộng đồng, điều kiện tự nhiên và đặc trưng văn hóa của từng địa phương. Kiến trúc truyền thống không chỉ là những hình thức cần bảo tồn, mà còn chứa đựng hệ thống tri thức được hình thành qua quá trình con người thích ứng với môi trường sống. Đây chính là cơ sở quan trọng cho những sáng tạo mới.

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là yêu cầu nhìn nhận lại việc kế thừa truyền thống trong bối cảnh xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Hoàng Thúc Hào cho rằng, sự chuyển dịch cơ cấu dân cư, từ khoảng 80% dân số sống ở nông thôn trước đây sang xu hướng tập trung đông hơn tại đô thị hiện nay, đã tạo ra những thay đổi căn bản về không gian sống, quỹ đất và nhu cầu kiến trúc. Vì vậy, việc tiếp biến các giá trị truyền thống vào kiến trúc hiện đại cần được đặt trong bối cảnh đô thị hóa và những biến đổi của tương lai.

KTS. Hoàng Thúc Hào cũng lưu ý, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tự động hóa và các phương thức di chuyển mới đang đặt ra những vấn đề cần được nghiên cứu nghiêm túc đối với ngành kiến trúc. Những quan niệm, nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế được xây dựng trong giai đoạn trước cần tiếp tục được xem xét, cập nhật để phù hợp với điều kiện mới.

Từ các tham luận và trao đổi chuyên môn, hội thảo tiếp tục khẳng định yêu cầu kế thừa kiến trúc truyền thống không đồng nghĩa với sao chép hình thức cũ, mà cần nhận diện và vận dụng những giá trị cốt lõi như tư duy tổ chức không gian, giải pháp thích ứng khí hậu, sử dụng vật liệu và sự gắn kết giữa công trình với cộng đồng.

Hội thảo góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho nghiên cứu phát triển kiến trúc Việt Nam, hướng tới nền kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc, thích ứng với biến đổi xã hội, công nghệ và môi trường, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu phát triển của con người và sự bền vững của hệ sinh thái.