Ph.Ăngghen.

Tư tưởng về giải phóng con người của Ph.Ăngghen không được trình bày tập trung trong một tác phẩm riêng, mà được luận giải xuyên suốt trong nhiều tác phẩm quan trọng, từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (viết chung với C.Mác), Chống Đuy-rinh, Biện chứng của tự nhiên đến Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học. Điểm xuất phát của ông không phải là con người trừu tượng mà là con người hiện thực, đang lao động, sản xuất và sống trong những quan hệ xã hội nhất định. Từ lập trường duy vật lịch sử ấy, Ph.Ăngghen xem xét giải phóng con người trong mối quan hệ thống nhất giữa ba yếu tố: Lực lượng sản xuất, quan hệ xã hội và giới tự nhiên.

Lao động và sự phát triển của lực lượng sản xuất là cơ sở hiện thực của giải phóng con người. Ngay từ khi lý giải nguồn gốc loài người, giải phóng con người được Ph.Ăngghen hiểu như một quá trình hiện thực diễn ra trong và bằng hoạt động sản xuất vật chất. Nếu nhờ lao động mà con người tách ra khỏi giới động vật, thì cũng chỉ nhờ sự phát triển của lao động, tức là sự phát triển của lực lượng sản xuất, con người mới có thể vượt qua những giới hạn do sự thiếu thốn vật chất đặt ra đối với đời sống của mình.

Tuy nhiên, theo Ph.Ăngghen, sự phát triển của lực lượng sản xuất mới là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện đủ của giải phóng con người. Ngay trong xã hội tư bản, nơi sức sản xuất đạt tới trình độ phát triển chưa từng có, người lao động vẫn bị chính những tư liệu sản xuất do mình làm ra chi phối, đối lập lại với mình như một sức mạnh xa lạ.

Giải phóng con người là quá trình con người làm chủ giới tự nhiên, làm chủ các quan hệ xã hội và làm chủ bản thân mình. “Con người, cuối cùng làm chủ tồn tại xã hội của chính mình thì cũng do đó mà làm chủ tự nhiên, làm chủ cả bản thân mình, trở thành người tự do”[1]. Ở đây, thước đo của giải phóng không phải là khối lượng của cải được tạo ra, mà là mức độ con người làm chủ được những lực lượng do chính mình sản sinh ra. Muốn vậy, theo Ph.Ăngghen, cần xóa bỏ những quan hệ xã hội dựa trên áp bức và bóc lột; sứ mệnh của giai cấp vô sản gắn liền với việc “vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách bóc lột, ách áp bức”[2].

Mục đích của giải phóng con người là sự phát triển tự do của mỗi người, trong sự thống nhất với giới tự nhiên. Điểm đặc sắc của Ph.Ăngghen là ở chỗ ông không đồng nhất giải phóng con người với sự “chinh phục” tự nhiên: “Chúng ta không nên quá tự hào về những thắng lợi của chúng ta đối với giới tự nhiên”, “mỗi lần chúng ta đạt được một thắng lợi, là mỗi lần giới tự nhiên trả thù lại chúng ta”[3]. Trong tư tưởng của Ph.Ăngghen, sự giải phóng đích thực phải là sự giải phóng toàn diện: Giải phóng con người khỏi sự chi phối mù quáng của tự nhiên và khỏi sự thống trị của các quan hệ xã hội tự phát, đồng thời không biến giới tự nhiên thành cái giá phải trả cho sự phát triển.

Đảng ta xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất”. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định yêu cầu “lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính” để “tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao”. Định hướng của Đảng chính là sự kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Ph.Ăngghen.

Trước tiên, đó là giữ vững vị trí chủ thể của con người trong lực lượng sản xuất hiện đại. Đại hội XIII của Đảng chủ trương: “Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển”. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, hiểu theo tinh thần của Ph.Ăngghen, trí tuệ nhân tạo là phương tiện nối dài và nhân lên năng lực của con người, chứ không phải là chủ thể thay thế con người. Điều đó đòi hỏi các chính sách phát triển công nghệ phải đi kèm đánh giá tác động đối với việc làm, có cơ chế đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, bảo đảm thành quả tăng năng suất do công nghệ mang lại được chia sẻ công bằng, thay vì để công nghệ trở thành lý do đẩy người lao động ra bên lề của quá trình sản xuất.

Hai là, hoàn thiện quan hệ sản xuất để con người làm chủ công nghệ và dữ liệu. Theo Ph.Ăngghen, con người chỉ trở thành tự do khi làm chủ được tồn tại xã hội của chính mình. Trong nền kinh tế số, “tồn tại xã hội” ấy bao gồm cả hạ tầng số, nền tảng và dữ liệu. Nếu những tư liệu sản xuất mới này bị tập trung trong tay một số ít chủ thể và vận hành ngoài sự kiểm soát của xã hội, thì con người lại bị chi phối bởi một “sức mạnh xa lạ” dưới hình thức mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra rằng, chuyển đổi số là “quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại - “phương thức sản xuất số””, đồng thời thẳng thắn nhận định: “Quan hệ sản xuất còn nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của lực lượng sản xuất”[4]. Vận dụng tư tưởng của Ph.Ăngghen ở đây có nghĩa là: Phát triển lực lượng sản xuất phải song hành với hoàn thiện thể chế về sở hữu, quản trị và phân phối giá trị từ dữ liệu; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trên các nền tảng số; xây dựng cơ chế để người dân và doanh nghiệp thật sự là chủ thể chứ không chỉ là đối tượng của quá trình chuyển đổi số.

Ba là, phát triển con người toàn diện vừa là nguồn lực, vừa là mục tiêu của phát triển lực lượng sản xuất hiện đại. Đại hội XIII của Đảng xác định phương châm: “Đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế (công dân toàn cầu)”. Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, thượng tôn pháp luật, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số”. Đây là sự vận dụng sáng tạo, bởi lẽ trong thời đại số, nguy cơ “con người phiến diện” mà Ph.Ăngghen từng phê phán khi phân tích sự phân công lao động cũ có thể tái xuất hiện dưới dạng mới: Người lao động chỉ được đào tạo những kỹ năng hẹp để phục vụ máy móc. Phát triển con người toàn diện vì thế không đơn thuần là trang bị kỹ năng số, mà là nâng cao năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, năng lực làm chủ tri thức và bản lĩnh văn hóa.

Bốn là, phát triển lực lượng sản xuất hiện đại hài hòa với giới tự nhiên. Đại hội XIII của Đảng chủ trương chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, phát triển các sản phẩm “thân thiện với môi trường”. Đại hội XIV của Đảng xác định mô hình tăng trưởng mới có “trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”. Sự gắn kết giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh chính là biểu hiện cụ thể của quan niệm “con người thuộc về giới tự nhiên” trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại.

Năm là, lấy tự do, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo của phát triển lực lượng sản xuất. Đảng ta khẳng định: “Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Vận dụng vào phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, điều đó có nghĩa là mỗi chính sách công nghệ cần được đánh giá không chỉ bằng hiệu quả kinh tế, mà còn bằng việc nó mở rộng hay thu hẹp cơ hội phát triển của con người, nhất là của những nhóm yếu thế; nó làm cho người dân làm chủ cuộc sống của mình nhiều hơn hay lệ thuộc nhiều hơn.

[1] C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, t.19, tr.475.

[2] C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, t.21, tr.11-12.

[3] C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2002, t.20, tr.654.

[4] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển đổi số - động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Báo Nhân Dân hằng ngày, số ngày 2/9/2024.