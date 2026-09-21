Kế thừa, tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Lãnh đạo Quân khu 5 và thành phố Đà Nẵng trao tặng hoa cho Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh tại Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Trước đó, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Nội dung bàn giao được chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá Trần Hữu Ích phát biểu tại Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Đại tá Trần Hữu Ích trong thời gian công tác tại thành phố. Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại tá Trần Hữu Ích cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động tham mưu triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đặc biệt, Đại tá Trần Hữu Ích luôn sâu sát cơ sở, trực tiếp có mặt tại những địa bàn khó khăn, nguy hiểm, nhất là trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị, Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, kế thừa kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung rà soát, hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026; chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự gắn với quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải (Tư lệnh Quân khu 5) chúc mừng hai đồng chí được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ mới; ghi nhận những đóng góp của Đại tá Trần Hữu Ích trong quá trình công tác tại Đà Nẵng, đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu.

Đối với Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu nhanh chóng nắm chắc địa bàn, dành nhiều thời gian đi cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Đồng thời, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố, trao quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.