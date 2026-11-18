Tóm tắt nhanh: - Kẻ Sát Nhân Ở Số Nhà 21 kể về một kẻ sát nhân hàng loạt thường để lại thi thể nạn nhân một tấm danh thiếp, tự xưng là Ngài Smith. Một hôm, có một nhân chứng nhìn thấy kẻ sát nhân và bám theo hắn, nhìn thấy hắn bước vào số nhà 21 Quảng trường Russell. - Truyện mang phong vị trinh thám cổ điển rõ nét. Các manh mối được kể trong sách với mục đích để độc giả cùng suy đoán thủ phạm ở cuối truyện. Danh tính kẻ sát nhân hàng loạt và người khám phá ra bí ẩn này mang lại nhiều bất ngờ cho người đọc. - Chấm điểm: 3/5⭐️

Ảnh: VivaBooks.

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Câu chuyện của Kẻ Sát Nhân Ở Số Nhà 21 bắt đầu với không khí u ám bao trùm London, nước Anh những năm 1930. Có một tên sát nhân hàng loạt lợi dụng những ngày thời tiết sương mù ra tay sát hại người khác, để lại ở mỗi thi thể nạn nhân một tấm danh thiếp tự xưng là Ngài Smith. Mặc dù đã có nhiều người chết nhưng cảnh sát vẫn bất lực trong việc truy tìm hung thủ.

Ảnh: VivaBooks.

Tình thế bế tắc ấy bị phá vỡ khi Toby Marsh - một kẻ bất hảo, đến sở cảnh sát để cung cấp thông tin về kẻ sát nhân hàng loạt nhằm nhận được tiền thưởng. Theo lời kể, Toby Marsh đã tình cờ nhìn thấy Ngài Smith khi hắn ra tay sát hại một nạn nhân. Gã đã bám theo kẻ thủ ác, và nhìn thấy Ngài Smith bước vào số nhà 21 Quảng trường Russell.

Địa chỉ này dẫn cảnh sát đến một nhà trọ mang tên Victoria, do bà Hobson quản lý. Nơi đây có những vị khách trọ quen thuộc, với mỗi người một nghề nghiệp, một thói quen, một tính cách. Như ông Hyde khó gần, ông Collins thì có tật nói lắp, người đàn ông Nga Andreyew lại sôi nổi cuốn hút, cô Holland thì thích nuôi mèo… Ngoài ra còn có một vị khách nữa cũng sắp dọn vào đây ở.

Bản phim năm 1942 được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết. (Ảnh: IMDb)

Mặc dù đã biết “sào huyệt” của Ngài Smith nhưng phía cảnh sát vẫn chưa thể xác định được ngay ai là kẻ sát nhân trong số các khách trọ. Tuy vậy, phạm vi điều tra cũng đã được thu nhỏ đáng kể, từ một thành phố rộng lớn ban đầu chỉ còn là một nhà trọ.

Thế nhưng, dù nghi phạm đã được khoanh vùng, liên tiếp bị bắt giữ và tra hỏi, hết người này đến người khác, các vụ án mạng vẫn tiếp tục xảy ra. Các nghi phạm lần lượt gây ra nghi ngờ, rồi lại được minh oan. Oái ăm là càng điều tra, cảnh sát dường như càng rơi vào một mê cung của những lời khai, bằng chứng và sự trùng hợp khó hiểu.

Kẻ Sát Nhân Ở Số Nhà 21 tồn tại một điều tưởng chừng nghịch lý rằng số nghi phạm càng giảm bớt, bí ẩn lại càng phình to ra. Rốt cuộc thì trong số những khách trọ ở số nhà 21 Quảng trường Russell, ai mới là Ngài Smith?

Ảnh: VivaBooks.

Với những độc giả thích thú việc tìm kiếm danh tính “trùm cuối”, Kẻ Sát Nhân Ở Số Nhà 21 là một cuốn sách được thiết kế để phục vụ điều đó. Họ sẽ quan sát mối quan hệ giữa các khách trọ của nhà trọ Victoria, chú tâm đến những cuộc trò chuyện hay các hoạt động tưởng chừng bình thường để tìm ra những điều bất thường. Họ nhặt nhạnh các manh mối, xâu chuỗi chúng, và hồi hộp đợi đến cuối xem đáp án mình đã giải mã có trùng khớp với cái kết mà tác giả đã chuẩn bị hay không.

Cú lật ở cuối truyện, về danh tính thực sự của Ngài Smith và danh tính của người khám phá ra bí mật của kẻ sát nhân hàng loạt là điểm sáng nhất của Kẻ Sát Nhân Ở Số Nhà 21. Lúc này, khi mọi bí ẩn đã được vén màn, độc giả dò lại các manh mối và nhận ra các mảnh ghép thực sự khớp vào nhau.

Ảnh: VivaBooks.

Kẻ Sát Nhân Ở Số Nhà 21 là một tác phẩm mang phong vị trinh thám cổ điển rõ nét. Do đó, nó là một thử thách cho những độc giả thích các tác phẩm có những màn rượt đuổi nghẹt thở hoặc hành động dồn dập, tâm lý căng não. Lối viết của truyện khá “vòng vèo”, dành nhiều thời gian cho việc giới thiệu nhân vật, thu thập lời khai, kiểm tra bằng chứng và theo dõi những biến chuyển của cuộc điều tra.

Ngược lại, với những ai thích ngồi cùng một tập hợp nghi phạm, cân nhắc từng chi tiết, thử thách độ tỉnh táo của mình trước nhiều giả thuyết khác nhau thì có thể tìm thấy niềm vui trong cuốn truyện trinh thám này.