Một người đàn ông 71 tuổi bị kết án sát hại một cặp vợ chồng, trong đó người vợ đang mang thai 8 tháng, đã bị hành quyết tại bang Florida (Mỹ).

Thomas Mitchell Overton được xác nhận tử vong lúc 18h19 (giờ miền Đông nước Mỹ) sau khi bị tiêm thuốc độc gồm 3 loại tại Nhà tù bang Florida. Vụ hành quyết đưa tổng số phạm nhân bị tử hình tại bang này trong năm 2026 lên 20 người, mức cao kỷ lục.

Thomas Mitchell Overto.

Trong lời nói cuối cùng trước khi bị hành quyết, Overton tuyên bố: “Tôi chưa từng tấn công tình dục bất kỳ ai. Tôi chưa từng giết ai. Tôi không sát hại vợ chồng MacIvor”.

Theo Fox8 News, quá trình tiêm thuốc bắt đầu ngay sau khi phạm nhân kết thúc phát biểu.

Overton bị kết án tử hình vì sát hại Michael và Susan MacIvor. Thi thể hai nạn nhân được phát hiện tại nhà riêng ở Tavernier, thuộc quần đảo Florida Keys, ngày 22/8/1991.

Susan, còn được gọi là “Missy”, khi đó mang thai 8 tháng và được xác định đã bị tấn công tình dục. Theo Daily Star, một chi tiết gây ám ảnh trong vụ án là kết luận của các chuyên gia pháp y cho rằng thai nhi có thể vẫn sống khoảng 30 phút sau khi người mẹ tử vong.

Vợ chồng nạn nhân

Trước thời điểm thi hành án, Overton đã bị cố định trên giường và được đặt đường truyền tĩnh mạch ở cánh tay. Sau khi ông ta đưa ra lời tuyên bố cuối cùng, quản giáo gọi tên và lay người nhưng không nhận được phản ứng. Một nhân viên y tế sau đó được triệu tập đến phòng hành quyết và xác nhận phạm nhân đã tử vong.

Dù thu thập được mẫu ADN tại hiện trường, ban đầu các điều tra viên gặp khó khăn trong việc xác định nghi phạm.

Overton từng làm việc tại một trạm xăng gần nơi xảy ra vụ án. Đến năm 1996, ông ta bị bắt trong một vụ trộm cắp không liên quan. Quá trình điều tra sau đó giúp cảnh sát thu thập mẫu ADN của người này và phát hiện kết quả trùng khớp với mẫu vật thu được tại nhà vợ chồng MacIvor.

Năm 1999, Overton bị kết tội với hai cáo buộc giết người cấp độ một và nhận hai bản án tử hình tương ứng với hai nạn nhân.

Sau nhiều năm bị giam giữ, người đàn ông này đã bị hành quyết tại Florida, khép lại vụ án mạng gây chấn động xảy ra từ năm 1991.