Kẻ sát hại 3 người trong một gia đình lãnh án tử hình và bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng

Trưa 6/10, Tòa án nhân dân TP Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tử hình về tội giết người; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Đức Anh là người đã ra tay sát hại chị H.T.M (36 tuổi), cháu N.T.H (SN 2015) và N.N.H (SN 2025) tại căn nhà trên địa bàn xã Bình Minh. Riêng anh N.V.Q (40 tuổi, chồng chị M.) bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh bị tuyên án tử hình.

Người dân kéo đến trụ sở TAND TP Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ sức khỏe con người… nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đức Anh và chị P.A. (17 tuổi, ở xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm và đã chia tay. Vào tối 2/9/2026, sau khi đã uống rượu với nhóm bạn, Đức Anh chuẩn bị 1 kiếm Nhật cất giấu trong người và 1 con dao Thái Lan rồi nhờ người chở đến nhà chị P.A nhằm mục đích giết chị P.A. nhưng không vào nhà được, đồng thời cũng bị người bạn chở đi ngăn cản nên Đức Anh đi về.

Khoảng 0 giờ ngày 3/9, Đức Anh lấy 2 con dao Thái Lan, một mình điều khiển xe máy đi đến xã Bình Minh rồi leo lên mái nhà chị P.A. nhằm tìm cách đột nhập vào nhà qua giếng trời nhưng đã bị khóa.

Lúc này, cha chị P.A. phát hiện hỏi thì Đức Anh nói đi tìm P.A. Do đó, cha của P.A. khuyên Đức Anh đi về và báo công an.

Tuy nhiên, do vẫn cố tình giết chị P.A. nên Đức Anh leo qua mái nhà anh N.V.Q (nhà sát bên nhà chị P.A.) với mục đích để tìm cách qua nhà chị P.A.

Sau khi vào được nhà anh Q., Đức Anh mở cửa tầng 2 đi vào nhà, rồi đi theo cầu thang, xuống đến tầng trệt thì gặp anh Q. Lúc này, anh Q. la lớn “ai vậy”, nhưng Đức Anh không trả lời mà cầm 2 dao mang theo sẵn trước đó chạy đến tấn công anh Q.

Cùng lúc đó, chị M. (vợ anh Q.), chạy vội ra mở cổng kêu cứu, khi quay vào nhà thì bị Đức Anh đâm tử vong. Sau đó, Đức Anh tiếp tục rượt đuổi anh Q. ra ngoài đường, dùng dao chém anh Q. ngã xuống nằm bất động.

Nghĩ anh Q. đã chết nên bị can quay vào nhà tiếp tục sát hại 2 người con của vợ chồng anh Q đang nằm ngủ. Hậu quả, chị M. và 2 con tử vong, còn anh Q. bị thương tích 76%.

Sau khi gây án, hung thủ để lại dao và rửa tay rồi đi ra ngoài thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ. Đồng thời, Công an nhanh chóng đưa anh Q. đi bệnh viện cấp cứu. Quá trình điều tra, bị can Đức Anh khai nhận không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Việc anh Q. không chết là do được điều trị kịp thời và nằm ngoài ý chí chủ quan của bị can.