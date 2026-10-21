Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai kháng cáo, cha mẹ bị cáo bất ngờ xuất hiện

Ngày 21/10, bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, một trong hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại, cũng xác nhận thông tin trên do TAND thông báo.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/10. Ảnh: Hoàng Anh.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên án bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tử hình về tội "Giết người", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2026, Đức Anh có quan hệ tình cảm với P.A. (17 tuổi). Khoảng tháng 7, P.A. chủ động nói lời chia tay. Không chấp nhận việc này, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ để trả thù.

Một tuần trước khi gây ra thảm án, Đức Anh mang hung khí đến tận nhà, ép P.A. lên xe, chở đến khu rừng tràm định ra tay. Tuy nhiên, P.A. van xin, đề nghị cho cả hai thêm thời gian để hàn gắn, nên Đức Anh tạm dừng tay.

Tuy nhiên, sau đó P.A. vẫn cương quyết chia tay và im lặng nên Đức Anh quyết trả thù tình.

Tối 2/9, trong lúc nhậu cùng nhóm bạn, Đức Anh bộc lộ ý định giết P.A. Sau cuộc nhậu, Đức Anh nhờ bạn chở đến khu vực nhà người yêu cũ, nói dối là đi đòi nợ. Trên đường đi, Đức Anh quay về phòng trọ lấy hung khí rồi nhiều lần quan sát, tìm cách đột nhập vào nhà P.A.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình mang theo hung khí quay lại nhà người yêu cũ với ý định đột nhập nhưng bị cha của P.A. phát hiện, dọa báo công an.

Sau đó, Đức Anh chuyển hướng đột nhập căn nhà của gia đình anh Nguyễn Viết Quang, hàng xóm của người yêu cũ. Khi vào bên trong nhà, Đức Anh bị anh Quang phát hiện nên dùng hung khí tấn công chủ nhà.

Anh Quang chống trả nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục truy đuổi, chém nhiều nhát khiến nạn nhân có 31 vết thương, tổn thương cơ thể 76%.

Sau khi tấn công anh Quang, Đức Anh tiếp tục xuống tay với vợ và hai con của nạn nhân khiến 3 người này tử vong. Đức Anh bị bắt giữ khi ra trước nhà định lấy xe tẩu thoát.

Cha mẹ hung thủ xuất hiện, đến gặp gia đình nạn nhân

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên kết thúc điều tra và đưa ra xét xử để răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Đáng nói tại phiên tòa xét xử phúc thẩm mới đây, khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Đức Anh chỉ nói ngắn gọn: “Không có gì để nói”.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, vì lý do đang điều trị những thương tích cũng như sốc tâm lý khi biết sự thật về vợ con, anh Quang đã ủy quyền cho người thân tham gia. Sau phiên xét xử sơ thẩm, gia đình đã đưa anh Quang về quê ở Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Trong một diễn biến liên quan, thông tin từ người nhà anh Quang cho hay, cách đây gần 1 tuần, cha mẹ của bị cáo Nguyễn Đức Anh đã tìm ra tận quê để gặp, thắp nhang cho vợ và 2 con anh.

Cha mẹ của Nguyễn Đức Anh trình bày, sẽ cố gắng thay mặt con để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Quang.