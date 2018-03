Kẻ phóng hỏa thiêu sống hai cô gái đối diện hình phạt tử hình

Theo luật sư, nếu trong quá trình điều trị, do bị bỏng quá nặng dẫn tới một trong hai người bị tử vong thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình về Tội giết người.

Đối tượng Định (ảnh nhỏ) đã đổ xăng đốt bạn gái và bạn của cô ta

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Tiến Định (tên gọi khác Định Trọc, SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Dương Tiến Định là nghi phạm đổ xăng đốt chị Phạm Thị Thu Hiền (23 tuổi, ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Mơ (20 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) làm hai nạn nhân bị bỏng nặng.

Trước đó, khoảng 13h ngày 20/3, chị Hiền đang nằm ngủ trong phòng trọ thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thì bất ngờ bị một đối tượng ném thùng xăng vào người rồi thiêu cháy như ngọn đuốc.

Thấy bạn mình gặp nạn, chị Mơ (20 tuổi) là người bạn ở cùng phòng với chị Hiền đã lao vào dập lửa tuy nhiên không thành công. Ngọn lửa bén sang chị Mơ cùng nhiều tài sản trong nhà.

Hậu quả, chị Hiền bị bỏng 95% cơ thể, còn Mơ bị bỏng 65%, cả hai rơi vào trạng thái hôn mê và được người thân đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia.

Đến ngày 27/3, qua quá trình điều tra, truy tìm hung thủ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ đối tượng Dương Tiến Định - kẻ dùng xăng thiêu đốt chị Hiền và chị Mơ.

Về vụ việc xảy ra ở trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định: "Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật".

Như vậy, trong cùng một thời điểm, hành vi phạm tội của đối tượng đã xâm phạm đến 02 khách khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh, đó là tính mạng con người và quyền sở hữu về tài sản. Hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành Tội giết người và hủy hoại tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, i, n, khoản 1 Điều 123 và Điều 178 BLHS 2015.

Hậu quả chị H không bị tử vong do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm về Tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt theo Điều 15 BLHS 2015.

Dù chị Hiền và Mơ không bị tử vong nhưng hậu quả thương tật để lại trong cả cuộc đời còn lại là vô cùng lớn cả về thể trạng và tinh thần. Hành vi phạm tội của đối tượng không những xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây bất bình trong dư luận quần chúng nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 57 BLHS 2015 quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt quy định nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm.

Trường hợp, nếu trong quá trình điều trị, do bị bỏng quá nặng dẫn tới một trong hai người bị tử vong thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình về Tội giết người.

Trong quá trình bắt giữ đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ ma túy của đối tượng nên theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 BLHS 2015.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

n) Có tính chất côn đồ;

